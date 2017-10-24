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Президентське керівництво «Укроборонпрому» злило 100 мільйонів на «прокладку» менеджера Порошенка

24 Жовтня 2017

Київський бронетанковий завод перерахував 5 млн грн. за постачання деталей компанії, котра вивела гроші в «обнальні ями». Поки правоохоронці двічі «ховали» розслідування, «прокладка» з оточення менеджера Порошенка зібрала з трьох бронетанкових заводів ще 93 млн, йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

У 2014-2015 р.р. Міністерство оборони замовило Київському бронетанковому заводу (далі – КБТЗ) ремонт і техобслуговування спецмашин. КБТЗ нібито придбав запчастини для ремонту на 5,3 млн грн у фірми-посередника. Яка нібито закуповувала їх у двох інших посередників «Интер Сталь ЛТД» і «Оптимумспецдеталь». «Оптимумспецдеталь» замовляла запчастини у фірми «Промомаркетгруп», яка зрештою виявилася фіктивною.

В грудні 2015 р. Військова прокуратура Київського гарнізону почала розслідувати історію цієї закупівлі. Керівництво КБТЗ підозрювали у розкраданні державних коштів. Слідчі допитали формальну власницю «Промомаркетгруп» Олену Сірик, непрацюючу з маленького села на Київщині. Жінка розповіла, що фірму зареєструвала за гроші і жодних договорів на постачання запчастин не підписувала.

Сірик отримала єдиний вирок у цій історії – штраф за фіктивне підприємництво. Попри те, що прокурори отримали дозволи на обшуки фірм із ланцюжка та самого КБТЗ та вилучили печатки – далі вони не просунулися. І присвоєння бюджетних коштів на КБТЗ, з яких усе починалося, не дослідили.

У 2017 р. історію цієї закупівлі розслідувала Головна військова прокуратура. Прокурори взяли дозвіл на обшук самого «Укроборонпрому» і допитали власника «Оптимумспецдеталі» Володимира Волохача.

На допиті Волохач визнав, що у фірми були відсутні склади та транспорт, а зареєстрували компанію для заволодіння державними грошима. Слідство встановило, що компанії з цієї групи «постачал» деталі й на інші підприємства УОП. І домоглися в суду дозволу на вилучення у концерну документів щодо закупівель.

Однак ухвалу з дозволом на обшук «Укроборонпрому» вилучили із судового реєстру. Після цього жодних слідів подальшого розслідування у реєстрі немає, вироків учасникам схеми теж.

Окрім прокурорських справ, фірми-учасники описаної схеми також фігурують у численних розслідуваннях податківців. Але вироки за цими справами відсутні.

Поки тривали розслідування «Оптимумспецдеталь» отримала ще 93 мільйони гривень з оборонних підприємств. В 2015-2017 роках Київський БТЗ перерахував фірмі 12 млн грн., Житомирський БТЗ – 49 млн грн., Харківський – 32 млн грн.

Окрім того, послугами «Оптимумспецдеталі» користувався Завод «Кузня на Рибальському», перерахувавши на «прокладку» понад 7 млн грн. Кінцевими бенефіціарами Заводу «Кузня на Рибальському»  є зокрема президент Петро Порошенко і його соратник, партнер та друг – народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

Чому прокуратура двічі починала розслідування і двічі не доводила його до кінця? Відповідь на це запитання цілком може критися у тому, що учасники описаної схеми – стоять всього лише у кількох кроках від колишнього і нинішнього керівництва УОП і того, хто нещодавно погрожував відрубувати руки корупціонерам.

Номінальний власник «Оптимумспецдеталі» 34-річний Володимир Волохач виявився безробітним мешканцем «хрущовки» і на допиті в прокуратурі підтвердив фіктивність фірми. Однак вироку за фіктивне підприємництво він не отримав, бо це загрожувало строками від 8 до 12 років позбавлення волі керівництву трьох бронетанкових заводів, що перерахували «прокладці» Волохача 93 мільйони гривень.

Раніше Волохач працював у фірмі «Інтер Сталь», яка належить Андрію Рогозі. Дружина Рогози виявилась товаришкою дружини директора Київського бронетанкового заводу Вадима Шкавра.

Також Рогоза пов’язаний з колишнім працівником «Укроборонпрому», а нині представником заводу Порошенка Віталієм Жуковим.

Наприкінці 2014 року Жуков був партнером Рогози у торгівельній компанії «Белторг Україна ЛТД». У лютому цього року Рогозі повідомили підозру у шахрайстві. Його підозрюють у тому, що він виманив 20 млн грн у родини фігуранта «справи Курченко» Олександра Сухомлина. За обіцянки витягти його з-під варти. Обшуки у пошуках грошей, телефонів та документів по цій справі слідчі проводили вдома у Жукова.

У свою чергу Віталій Жуков продовжує займатись оборонними справами. «Нашим грошам» вдалось зафіксувати його зустріч в одному з київських ресторанів з керівником оборонпромівського підприємства у Харкові Олексієм Бабічем, вони обговорювали поставки на держзавод. Раніше Бабіч очолював «Житомирський бронетанковий завод», що перерахував «Оптимумспецдеталі» 49 млн грн.

Олексій Бабіч до переходу в оборонну сферу займався продажем труб. Він – брат замкерівника апарату Укроборонпрому Андрія Бабича. Останній, лікар за освітою, раніше мав автомобільний бізнес в Херсоні і в концерн прийшов разом з нинішнім гендиректором Романом Романовим.

Романов також родом з Херсону, керував передвиборчою кампанією Петра Порошенка та був дилером порошенківського «Богдана» в Херсонській області.

Романов та Бабичі, разом із давнім партнером Президента Олегом Гладковським, входять у нову команду керівників оборонної галузі, котрі отримали свої посади після приходу до влади Петра Порошенка.

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