Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

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УЖКГ Слов’янської міської ради (Донецька область) 9 жовтня за неконкурентною процедурою уклало договір із ТОВ «Інститут Градпроект» на розробку проектно-кошторисної документації  для реконструкції зеленої зони на бульварі Пушкіна вартістю 300 тис грн. Про це повідомляється у системі Прозорро.

Роботи за договором передбачають чотири етапи, які мають завершені з проходженням державної експертизи до 15 грудня 2017 року.

«Інститут Градпроект» зареєстровано у грудні 2015 року в Харкові в одному з офісів по вулиці Клочківській, 191а, яке є місцем масової реєстрації підприємств.

Керівником та єдиним засновником є Олексій Рябко. Він разом з батьком Сергієм Рябком та Володимиром Дубинським є засновниками фірми зі схожою назвою –  ТОВ «Інститут Градінвестбуд», яке прописана в сусідньому офісі.
В червні 2015 року Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження №12015220000000477 за підозрою в фіктивному будівництві посадовцями першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби опорного пункту на ділянці ВПС «Веселе» на кордоні з Росією.

За матеріалами слідства, прикордонники замовили будівництво та TОB «Фірма «Констракшн груп інтернешнл», але будівництво не проводилося, акти виконаних робіт було підроблено, що дозволило заволодіти 11 млн грн. Слідство вважало, що до оборудки були причетні і посадовці «Градінвестбуд», які в 2014-2015 роках діяли у змові з  «Фірмою «Констракшин груп Інтернешнл».

Останні дані щодо цієї справи датуються в держреєстрі судових рішень серпнем 2016 року. Але відразу після перших ухвал в цій справі Київським райсудом Харкова в грудні 2015 року і було зареєстроване нове підприємство Олексія Рябка – «Інститут Градппроект».

Людина з таким самим ПІБ як бізнес-партнер Рябка – Володимир Дубинський, входить до кафедри архітектури будівель і споруджень Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. Як вказується на одній зі сторінок сайту кафедри, з деякими приватними підприємствами укладені договори на проходження практик студентів, серед них і «Інститут Градінвестбуд».

Згідно даних у системі «Прозорро», з вересня 2016 року з «Інститут Градпроект» було підписано 40 договорів на загальну суму 6,02 млн грн. Усі угоди укладено за неконкурентною процедурою.

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