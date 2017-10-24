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Мінекономіки пропонує законом вивести в тінь всі грошові потоки державних зброярів (документи)

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Мінекономрозвитку пропонує вивести з-під дії закону «Про публічні закупівлі» всю сферу, пов’язану з торгівлею зброєю. Відповідний пункт закону пропонується вилучити законопроектом, який 24 жовтня виноситься на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єру – міністра економрозвитку Степана Кубіва.

Законопроектом передбачено низку поправок до законів, що регулюють закупівельну сферу. У порівняльній таблиці вказано, що буде виключено абзац 12 пункту 4 частини першої закону «Про публічні закупівлі», яким до дії закону нині віднесено «розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, організація, координація, а також безпосереднє постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на виконання державного оборонного замовлення».

У випадку виключення за закону цього пункту, у системі «Прозорро» більше не будуть публікуватись дані про угоди держпідприємств оборонної сфери такі як:

Урядові експерти у своїх висновках щодо законопроекту висловили своє здивування через вивід з під дії закону цілої групи підприємств, що діють у сфері з обмеженою конкуренцією.

«Доцільно було б у пояснювальній записці навести обґрунтування», – вказано у висновках за підписом директора урядового Департаменту фінансового і економічного розвитку Валентини Ящук.

Пояснювальна записка до законопроекту і порівняльна таблиця підписані 19 вересня 2017 року виконуючим обов’язки міністра економічного розвитку та торгівлі Максимом Нефьодовим.

У пояснювальній записці взагалі немає жодних згадок та обґрунтувань виключення оборонпромівських підприємств з закупівельного закону.

Скачати документи у форматі .пдф: Ekspertniy_visnovok, Porivnyalna_tablitsya, Poyasnyuvalna_zapiska

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає виділення коштів оборонним підприємствам в рамках «Програми розвитку оборонно-промислового комплексу» вартістю 30 млрд грн. через службу замовника. Ця служба виконуватиме функції посередника і матиме 2,5% з потоків.

Джерело в президентській вертикалі повідомляло, що йдеться про державного посередника, який буде підконтрольний Міністерству економіки Степана Кубіва. А грошові потоки будуть залежати від голови уряду Володимира Гройсмана.

У випадку прийняття вищезгаданого законопроекту жодних даних про грошові потоки цієї служби замовника в «Прозорро» публікувати не будуть.

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