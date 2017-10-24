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Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

24 Жовтня 2017

ТОВ «Європаркінг», яке безоплатно користується підземним паркінгом житлового-офісного комплексу «Avenue 14-16» у центрі Києві, відмовляється укладати будь-які угоди з балансоутримувачем ОСББ «Дружби народів авеню». Про це повідомив керівник ОСББ Дмитро Прокопів.

Житлово-офісний комплекс на бульварі Дружби народів 14-16 (3-4 секції) з підземним паркінгом на 312 машиномісць, який збудувала компанія «Geos» три роки тому, був переданий на баланс ЖЕКу ТОВ «Українська житлова компанія». І вже він надав «Європаркінгу» можливість безоплатного користування паркінгом.

На початку цього року мешканці багатоповерхового будинку створили ОСББ «Дружби Народів Авеню», а у травні прийняли офісно-житловий комплекс включно з паркінгом на свій баланс (3 та 4 секції). Після чого у ОСББ та «Європаркінгу» виник конфлікт, оскільки фірма не сплачувала коштів на користь ОСББ та відмовлялася укладати будь-які угоди з балансоутримувачем. За даними Прокопіва, «Європаркінг» отримує за здачу в оренду машиномісць від 100 до 150 тис грн. на місяць.

«Європаркінг» записано на Дмитра Дученка та Івана Степанця, керівником вказано Олексія Павленка. Втім, як повідомив «Нашим грошам» Прокопів, фактичним власником підприємства на перемовах з представниками ОСББ себе називає Мурад Магомедов. У 2014 році він очолював КП «Київтранспарксервіс» і був звільнений мером Києва Віталієм Кличком, оскільки проти Магомедова завели кримінальну справу. Голову комунального підприємства підозрювали в отриманні хабара.

В подальшому Магомедов, представляючи інтереси власниці квартири у ЖК «Avenue 14-16» Тетяни Лященко, поскаржився Міністерству юстицію на порушення прав Лященко і попросив скасувати реєстрацію у Єдиному держреєстрі юридичних та фізичних осіб (ЄДР) від 14 лютого 2017 року (код ЄДРПОУ 41150714). У скарзі зазначалося, що у 2013 році було створене ОСББ зі схожою назвою «Квартал дружби» (код ЄДРПОУ 38915355), яке зареєстроване за тією ж адресою, що і ОСББ «Дружби народів авеню». Саме в цьому, згідно зі скаргою, полягало порушення прав Лященко.

Міністерство задовольнило скаргу і скасувало реєстрацію. При чому, не вислухавши сторону, на яку скаржилися. Мінюст попередив ОСББ «Дружби Народів Авеню» про розгляд скарги через кілька днів після того, як прийняло рішення про скасування реєстрації. Лист було відправлено 5 жовтня, співвласники отримали його 9 жовтня, а засідання у Мінюсті, на якому розглядали скаргу, відбулося 5 жовтня. А вже наступного дня було видано наказ Міністерства про скасування реєстрації. Про це рішення співвласникам стало відомо від Магомедова, які отримали від нього копію документу.

Наразі до ОСББ не надійшло офіційного повідомлення міністерства про скасування реєстрації. Водночас 11 жовтня з ЄДР зникла інформація про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку «Дружби народів авеню».

Як пояснив Прокопів, діяльність ОСББ «Квартал дружби» розповсюджується на 1 та 2 секції кварталу і не має відношення до 3-4 секцій, які були введені в експлуатацію пізніше, ніж 1-2 секції. Хоча дійсно вони зареєстровані за однією адресою. Втім, свої докази ОСББ «Дружби Народів Авеню» не змогло надати Мінюсту, оскільки запізно отримало від нього повідомлення. І це дає підстави представникам «Дружби Народів Авеню» вважати, що Магомедов діяв у змові з працівниками Мінюсту.

ОСББ надіслало два листи: до Міністерства юстиції з проханням відкласти розгляд скарги Ляшенко, оскільки отримало запрошення на розгляді скарги через 4 дня, як це сталося, і поки не отримало офіційного підтвердження про скасування реєстрації, та до реєстратора – з проханням пояснити, на якій підставі відсутні відомості в ЄДР щодо «Дружби Народів Авеню».

В ОСББ вважають, що найімовірніше після отримання офіційних відповідей об’єднання співвласників  вимушене буде йди до суду.

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