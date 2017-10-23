«Укргазвидобування» замовило «Укрзалізниці» перевезень на 100 мільйонів (прейскурант на послуги)

Філія «Управління з переробки газу та газового конденсату» ПАТ «Укргазвидобування» 10 жовтня уклала угоду з ПАТ «Українська залізниця» про організацію перевезень вантажів на 100,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили строком до кінця року з використанням систем електронного документообігу АС Клієнт УЗ, АС Месплан і ПАК АЕДО (Програмно-апаратний комплекс «Архів електронного документообігу залізничного транспорту»).

Йдеться про перевезення у тому числі власними вагонами залізниці, а саме: критими вагонами з нумерацією, що починається з «2», та цистернами для нафтопродуктів.

Послуги Види послуг Одиниця виміру Вартість послуг із ПДВ, грн. Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений час, періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки або договору про виконання цієї послуги (крім днів, зазначених у декадній заявці) 1 вагон / 1 контейнер 331,63 Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками за 1 розробку креслення 1 креслення 3 723,91 за 1 коригування креслення 1 креслення 3 296,95 за перевірку та затвердження схем, негабаритних, великовагових, довгомірних вантажів 1 схема 4 513,04 за перевірку та затвердження схем великих ступенів негабаритності 1 схема 4 573,87 за перевірку та затвердження ескізів 1 ескіз 1 628,75 розробка та затвердження МТУ 1 схема 16 233,53 Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій промислових підприємств на їх прохання за 1 розробку ЄТП 1 ЄТП 38 896,96 за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії 1 ЄТП 13 342,75 за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії 1 ЄТП 862,38 Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання вагонів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно) -за 1 тонну за весь час очікування. від 0 до 4 діб за 1 тонну за весь час очікування визначається за державно регульованими тарифами згідно з положеннями Збірника тарифів від 0 до 10 діб за 1 тонну за весь час очікування 72,50 від 0 до 15 діб за 1 тонну за весь час очікування 90,00 від 0 до 20 діб за 1 тонну за весь час очікування 92,51 від 0 до 25 діб за 1 тонну за весь час очікування 99,94 понад 25 діб за 1 тонну за весь час очікування визначається за державно регульованими тарифами згідно з положеннями Збірника тарифів Надання вагонів Укрзалізниці під навантаження на території інших держав 1 вагон 1 858,58 Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу згідно з укладеними договорами за 1 вагон за добу 1 вагоно-доба 157,43 за 1 вагон за добу у разі прибуття маршрутом 1 вагоно-доба 185,83 за 1 вагон за добу у разі прибування групою 1 вагоно-доба 174,47 За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій за 1 вагон в добу 1 вагоно-доба 38,88 за 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами 1 вагоно-доба 22,79 Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ-46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших на вимогу клієнтів 1 аркуш 3,19 Прийняття під’їзних колій замовника на відповідність вимогам ПТЕ; надання дозволу на примикання під’їзних колій промислових підприємств до загальної мережі та на будівництво тимчасових споруд надання дозволу на примикання під’їзних колій за 1 год. роботи комісії 5 780,96 виїзд комісії по вибору місця будівництва, реконструкції, прийняття на відповідність вимогам ПТЕ за 1 виїзд комісії 6 193,21 виїзд комісії по вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення за 1 виїзд комісії 5 206,86

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