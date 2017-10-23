«Укргазвидобування» замовило «Укрзалізниці» перевезень на 100 мільйонів (прейскурант на послуги)

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
23 Жовтня 2017
Філія «Управління з переробки газу та газового конденсату» ПАТ «Укргазвидобування» 10 жовтня уклала угоду з ПАТ «Українська залізниця» про організацію перевезень вантажів на 100,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Послуги замовили строком до кінця року з використанням систем електронного документообігу АС Клієнт УЗ, АС Месплан і ПАК АЕДО (Програмно-апаратний комплекс «Архів електронного документообігу залізничного транспорту»).
Йдеться про перевезення у тому числі власними вагонами залізниці, а саме: критими вагонами з нумерацією, що починається з «2», та цистернами для нафтопродуктів.
|Послуги
|Види послуг
|Одиниця виміру
|Вартість послуг із ПДВ, грн.
|Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений час, періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки або договору про виконання цієї послуги (крім днів, зазначених у декадній заявці)
|1 вагон / 1 контейнер
|331,63
|Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками
|за 1 розробку креслення
|1 креслення
|3 723,91
|за 1 коригування креслення
|1 креслення
|3 296,95
|за перевірку та затвердження схем, негабаритних, великовагових, довгомірних вантажів
|1 схема
|4 513,04
|за перевірку та затвердження схем великих ступенів негабаритності
|1 схема
|4 573,87
|за перевірку та затвердження ескізів
|1 ескіз
|1 628,75
|розробка та затвердження МТУ
|1 схема
|16 233,53
|Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій промислових підприємств на їх прохання
|за 1 розробку ЄТП
|1 ЄТП
|38 896,96
|за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії
|1 ЄТП
|13 342,75
|за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії
|1 ЄТП
|862,38
|Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання вагонів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно) -за 1 тонну за весь час очікування.
|від 0 до 4 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|визначається за державно регульованими тарифами згідно з положеннями Збірника тарифів
|від 0 до 10 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|72,50
|від 0 до 15 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|90,00
|від 0 до 20 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|92,51
|від 0 до 25 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|99,94
|понад 25 діб
|за 1 тонну за весь час очікування
|визначається за державно регульованими тарифами згідно з положеннями Збірника тарифів
|Надання вагонів Укрзалізниці під навантаження на території інших держав
|1 вагон
|1 858,58
|Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу згідно з укладеними договорами
|за 1 вагон за добу
|1 вагоно-доба
|157,43
|за 1 вагон за добу у разі прибуття маршрутом
|1 вагоно-доба
|185,83
|за 1 вагон за добу у разі прибування групою
|1 вагоно-доба
|174,47
|За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій
|за 1 вагон в добу
|1 вагоно-доба
|38,88
|за 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами
|1 вагоно-доба
|22,79
|Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ-46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших на вимогу клієнтів
|1 аркуш
|3,19
|Прийняття під’їзних колій замовника на відповідність вимогам ПТЕ; надання дозволу на примикання під’їзних колій промислових підприємств до загальної мережі та на будівництво тимчасових споруд
|надання дозволу на примикання під’їзних колій
|за 1 год. роботи комісії
|5 780,96
|виїзд комісії по вибору місця будівництва, реконструкції, прийняття на відповідність вимогам ПТЕ
|за 1 виїзд комісії
|6 193,21
|виїзд комісії по вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення
|за 1 виїзд комісії
|5 206,86
Tеги | Нафтогаз, Транспорт, Укрзалізниця