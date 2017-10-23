Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Слідчий суддя Жовтневого райсуду Дніпра не дозволив скасувати арешт на печатки місцевих судів та комунального «Аульського водоводу», вилучених разом з понад 100 печатками пов’язаних фірм в результаті обшуку дніпровського СТО у рамках кримінального провадження щодо викрадення автомобіля. Про це свідчить ухвала суду від 11 жовтня.

Арешт майна відбувся у межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2016 року за фактом незаконного заволодіння автомобілем «Geely EMGrand 8» та підроблення печаток і документів. Справу розслідує слідче управління прокуратури Дніпропетровської області.

Намагаючись встановити місцезнаходження розшукуваного автомобіля, 24 червня цього року слідчі провели обшук СТО на вулиці Сергія Нігояна, 100 у Дніпрі, виявивши там автомобіль «Chevrolet Lacetti». В результаті обшуку автівки та приміщення СТО вилучили низку документів, флеш-носіїв, банківських карток, понад 100 печаток з відтисками найменувань різних приватних фірм, а також господарського та апеляційного судів Дніпропетровської області, комунального підприємства «Аульський водовід»

Так, в ухвалі засвітились печатки з назвами групи компаній, які фігурували в історії про виведення бюджетних грошей з КП ДОР «Аульський водовід» через сплату роялті за використання комунальниками корисних моделей.

За матеріалами тієї справи, ДочП «Дніпромашзбагачення» переводило отримані від «Аульського водоводу» кошти за використання корисної моделі на рахунки пов’язаних фірм у вигляді фінансової допомоги. У приміщенні обшукуваного СТО виявили печатки цих фірм – «Регіонінвестгрупп», ПП «Цесія», ТОВ «Терра консалтінг», ТОВ «Рантьє-Днєпр», «Фуд-Сервіс Дніпро», ТОВ «Гарт», ТОВ «Інвестбудпроект», ТОВ «Фінансова компанія «Альянс»», ТОВ «Агора 2007» тощо.

Кілька перелічених компаній у перемішку з новими фігурували у справі щодо виведення 30 млн грн з рахунків комунального «Дніпроводоканал» («Дніпрооптбакалія», «Терра консалтінг», «Рантьє-Днєпр», «Агроінвест-Україна»).

Також, слідчі вилучили печатки з відтисками компаній-нерезидентів. Серед таких – кіпрський офшор «Jirtelon commercial LTD», на який сьогодні зареєстроване ТОВ «Сток». Заснували ж «Сток» нині припинені ТОВ «ІРВАГНУ» («Інститут ринкових відносин академії гірничих наук України») та ТОВ «Економіко-правова фірма «Фінаудит».

За даними «Youcontrol», свого часу засновником «Фінаудиту» був міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул (партії: КПРС –> Партія регіонів –> Опозиційний блок). Також Вілкул особисто володів часткою у «ІРВАГНУ».

В ухвалі зустрічаються також фірми, пов’язані з Максимом Романенком, якого у ЗМІ називають ставлеником Олександра Вілкула. Зокрема, торгова біржа «Делипри», зареєстрована на Олександра Новікова та Романа Сорочака. Останній є співвласником ТОВ «Апостолівагромаш», яке раніше було зареєстроване на ТОВ «Рантьє» та згадуваного Максима Романенка.

Бенефіціарами ТОВ «Рантьє» через ТОВ «Фактор Д» та компанію «Парсіфія трейдінг» (Кіпр) є Андрій Шумілов та екс-нардеп, власник «KSG Agro» Сергій Касьянов. Останній є соратником Олександра Вілкула по «Партії регіонів». Крім того, інтереси Касьянова та Вілкула перетинались по діяльності «KSG AGRO», яке раніше було фактично поділене між Віктором Януковича (Юра Єнакієвський – родич Касьянова Олександр Шепелев – Сергій Касьянов) і Ринатом Ахметовим (Олександр Вілкул – Дмитро Шпенов).

В ухвалі засвітились також фірми помічників партнера Вілкула – екс-нардепа-регіонала Дмитра Шпенова. Йдеться про Євгенію Палій та Дмитра Манелюка, які є співзасновниками благодійного фонду Шпенова «Добра справа». Манелюк раніше був учасником ПП «Цесія», крім того, слідчі вилучили кілька банківських карток, зареєстрованих на його ім’я.

Щодо Євгенії Палій, то сьогодні вона є депутатом Криворізької міськради від «Опозиційного блоку». Вона напряму контролює юридично-консалтингові компанії «Юрик Ком» та «Апріорі», на які зареєстрована асоціація «Регіональна правова група». Печатку асоціації також виявлено у приміщенні обшуканого СТО.

Додамо також, що Палій разом з Дмитром Гордієнком, на якого нині зареєстроване ПП «Цесія», є кінцевими бенефіціарними власниками дніпровської «Регіональної універсальної біржі», через яку у 2012 році ДП «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» купував базу відпочинку у селі Штормове Сакського району в Криму за вдвічі завищеною ціною. При чому, купував – у згадуваного вище ТОВ «Рантьє».

Слідчі також зафіксували печатку ТОВ «АФК-КР», контрольний пакет якого належить «Oktimas LTD», а невеликою часткою володіє керівник фірми Олександр Кузуб, який також керує згадуваним ТОВ «Сток». Це керівник та бухгалтер ТОВ «Агора 2007», яке нині зареєстроване на «Піколія трейдінг лтд», а раніше належало Андрієві Камінському – екс-депутату Дніпропетровської міської ради від «Партії регіонів» і колишньому директору криворізького ДП «Промислово-металургійний консалтинг».

За часів його керівництва, у рамках проведення реконструкції феодосійського готелю «Ай-Петрі», «ПМ консалтинг» уклало кілька договорів, в результаті яких ремонт так і не провели, а в подальшому приватне «Палісса Тревел» через суд стягнуло з держпідприємства 37 млн грн. Під час обшуку слідчі знайшли печатку також печатку з відтиском ПП «Палісса Тревел».

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