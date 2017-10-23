Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 17 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги Р-37 Енергодар – Василівка – Бердянськ за 469,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 17 вересня 2018 р. трасу відремонтують на ділянці км 128+866 – км 163+310 довжиною 34,4 км у середньому по 13,64 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на дорожні знаки типу 2 зі світлоповертальною плівкою становить десять років, на основу дорожнього одягу – вісім років, на дорожні знаки типу 1 зі світлоповертальною плівкою – сім років, на асфальтобетонне покриття – три роки, на розмітку пластиком і напрямні стовпчики – рік.

Передбачено забезпечення виконання договору, а саме банківська гарантія в розмірі 0,1%.

На заробітну плату піде 1,79 млн грн., тобто третина відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже чверть відсотка – 1,01 млн грн.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 470,99 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Асфальтобетон за невідомими цінами поставлятиме ТОВ «Шляховик-97» Олександра Бойка, а послуги більшої частини техніки надаватиме ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» із британських островів у Індійському океані.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», власниками якого є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

ТОВ «Бердянськбудтрест» не допустили до торгів через неповний додаток до атестату на випробувальну лабораторію, відсутність довідки про досвід субпідрядника у 2014-2017 рр.. і не підтверджений досвід в Україні та ЄС у 2014-2017 рр. у таких обсягах:

регенерація шарів дорожнього одягу методом «холодного ресайклінгу» та/або влаштування шару основи із ЩПС укріпленої цементом – 171730 кв. м;

влаштування нижніх (вирівнюючих) шарів основи чи покриття із асфальтобетонних сумішей – 220 600 кв. м;

влаштування верхнього шару покриття із ЩМАС – 220 600 кв. м.

У серпні «Бердянськбудтрест» вимагав прибрати вимоги щодо обсягів, вважаючи їх дискримінаційними, але замовник відмовився з посиланням на лист «Укравтодору». Компанія поскаржилась в АМКУ, але запізнилася зі строками. Міністр інфраструктури Володимир Омелян 4 жовтня повідомив, що згаданий лист «Укравтодору» відкликано.

Переможець «Автомагістраль-Південь» мав відповідно 382 345 кв. м., 354 679 кв. м та 339 221 кв. м., а суперник «Онур Конструкціон Інтернешнл» – 325 000 кв. м, 923 500 кв. м та 513 543 кв. м. Ці фірми нині є лідерами дорожніх підрядів разом із ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «ПБС», чиї обсяги невідомі.

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