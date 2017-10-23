«Київводоканал» за мільйон купив у мешканця ОРДЛО хлорид натрію по 85 гривень за кіло

ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 10 жовтня уклало угоду з ТОВ «Укрхімстандарт» на постачання хлориду натрію на 995 тисяч. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 11,7 тонн хімічної речовини по 85 грн за кілограм. Хлорид натрію (NaCl) – це натрієва сіль соляної кислоти. У побуті відомий як поварена сіль. У магазині її можна придбати по 4-5 грн/кг, тобто у 20 разів дешевше від закупівельної ціни водоканалу.

В оприлюдненому звіті про угоду «Київводоканал» не дав жодних докладних даних про придбаний хлорид натрію. Квітні водоканал купував сіль таблетовану «Екстра» по 4,14 грн за кілограм у ТОВ «Укрпродукт» з Бахмута Донецької області. Тоді вона була визначена у тендерній документації як чистий хлорид натрію.

Нинішня закупівля була проведена без відкритих торгів. ТОВ «Укрхімстандарт» зареєстровано у 2015 році на мешканця окупованої терористами ОРДЛО Макіївки Олексія Золотарьова.

Фірма була зареєстрована вже після окупації Донбасу у Києві по вул. Інститутська, 24/7 офіс 15, де також прописані ще десятки компаній.

Нагадаємо, раніше «Київенерго» повідомило, що станом на 1 жовтня одним з найбільших боржників за спожиту електроенергію є «Київводоканал», винний 53,71 млн грн.

«У разі подальших неплатежів “Київенерго” буде змушене відключити “Київводоканал” за борги, що … може нести екологічну загрозу», – заявили у компанії.

«Київводоканал» у ці дні також намагається провести закупівлю обладнання для очищення води за 19,00 млн грн. по завищеним майже вдвічі цінам. Докладніше у статті «Алхімія мільйонів від «Київводоканалу».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ