Харків’яни отримали чверть із 297 мільйонів на підручники Міносвіти (прайс-лист)

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28.04.2017
23 Жовтня 2017
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у травні-жовтні уклала угоди з видавництвами на виготовлення підручників на 296,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Найдорожчим підручником стала «Географія» для 6 класу від ТОВ фірма «Антологія» Валерія Лопатинського, видана мізерним накладом у 82 примірники для дітей з особливими освітніми потребами зі спеціальних шкіл по 3 290 грн. У червні 2016 року найдорожча малотиражна книжка для таких шкіл коштувала 4 115 грн. за примірник.
Державне спецвидавництво «Освіта» надрукує ще три підручники для 4 класу спеціальних шкіл маленьким тиражем у 109 екземплярів кожен: «Математика» по 2 430 грн., «Українська мова» по 2 094 грн. та «Я у світі» по 1 583 грн.
Залежно від накладу та призначення решта цін різняться у межах 23 – 570 грн. (повний перелік із цінами та авторами можна побачити у таблиці нижче).
Підручники з найбільшими тиражами від 100 тисяч екземплярів нині коштували по 23-41 грн. Влітку минулого року вони коштували по 20-30 грн.
Найбільшими підрядниками освітян цьогоріч стали ТОВ Видавництво «Ранок» (чверть, або 75,72 млн грн.), ТОВ «Видавництво «Генеза» (60,45 млн грн.), ТОВ «Видавництво «Грамота» (30,17 млн грн.), ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон» (19,46 млн грн.), ТОВ «Літера ЛТД» (15,64 млн грн.), ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» (13,67 млн грн.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта» (13,43 млн грн.) і ТОВ «Астон» (12,68 млн грн.).
Засновниками харківського «Ранку» є Віктор Круглов та ТОВ «Видавнича Група «Основа», зареєстроване Інною Гришиною та ТОВ «Тріада Принт» того ж Круглова і Зази Джеджея.
Київською «Генезою» володіють Олексій Дубас, Віктор Єзловецький, Володимир Дейкало, Олег Фурман і Марія Чижевська.
Столичну «Грамоту» заснували Лідія Чічановська, Олександр Прокопчук і Людмила Уткіна.
Київська «Антологія» зі статутним капіталом 50 коп. належить Валерію Вікторовичу Лопатинському. Раніше він був директором ПрАТ «ПНВЦ «Поліном» ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Держкомтелерадіо України, прописаного разом із переможецем по вул. Довженка, 3. Особа з такими ПІБ працювала в НКЦПФР, очолювала нині ліквідоване ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» і керувала санацією збанкрутілого ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім.Фрунзе».
|Найменування
|Наклад
|Ціна, грн./шт.
|Вартість накладу, грн.
|Видавець
|«Географія» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54), (авт. Бойко В.М., Міхелі С. В.)
|82
|3 290
|269 791
|ТОВ фірма «Антологія»
|«Математика» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.)
|109
|2 430
|264 846
|ДСВ «Освіта»
|«Українська мова» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г., Мельничайко О. І.)
|109
|2 094
|228 280
|ДСВ «Освіта»
|«Я у світі» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Бібік Н. М.)
|109
|1 583
|172 495
|ДСВ «Освіта»
|«Літературне читання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 90) (авт. Борщевська Л. В.)
|283
|570
|161 420
|ТОВ «Інкунабула»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
|308
|420
|129 357
|МПП «Букрек»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
|137
|420
|57 515
|МПП «Букрек»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|126
|420
|52 881
|МПП «Букрек»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|121
|417
|50 457
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|123
|413
|50 830
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|137
|399
|54 711
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|289
|399
|115 372
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Польська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Іванова М.С., Іванова-Хмєль Т.М.)
|158
|399
|63 042
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Українська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мови з навчанням румунською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бабич Н.Д., Гуйванюк І.С.)
|141
|399
|56 259
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|137
|399
|54 601
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|321
|398
|127 758
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Наровлянський О.Д.)
|261
|397
|103 708
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|321
|397
|127 424
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Григорович О.В.)
|137
|397
|54 333
|МПП «Букрек»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|308
|396
|121 922
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|277
|395
|109 498
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Українська мова. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 90) (авт. Кульбіда С. В.)
|283
|395
|111 734
|ТОВ «Інкунабула»
|«Українська мова для ЗНЗ з навчанням польською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тушніцка Н.М., Пилип М.Б.)
|126
|393
|49 474
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.)
|308
|392
|120 600
|МПП «Букрек»
|«Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням кримськотатарською мовою (авт. Кокієва Айше)
|300
|390
|116 997
|МПП «Букрек»
|«Гагаузька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Курогло Н.І., Веліксар Л.Г., Мілков А.М., Кіор І.Ф.)
|184
|389
|71 576
|МПП «Букрек»
|«Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Лебедь Р.К.)
|208
|382
|79 352
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Румунська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології» для 9 класу ЗНЗ (авт. Говорнян Л.С., Попа М.К., Бурла О.К.)
|257
|380
|97 660
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.)
|290
|380
|110 197
|МПП «Букрек»
|«Кримськотатарська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням кримськотатарською мовою (авт. Меметов Айдер, Акмаллаєв Енвер, Алієва Лєніє)
|300
|373
|111 939
|МПП «Букрек»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.)
|121
|373
|45 117
|МПП «Букрек»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|295
|370
|109 209
|МПП «Букрек»
|«Математика. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Литвинова В. В., Піканова Н. В.)
|355
|350
|124 250
|ТОВ «Інкунабула»
|«Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Кульбіда С. В., Несен Г. М)
|355
|320
|113 749
|ТОВ «Інкунабула»
|«Трудове навчання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Ремажевська В. М., Запотоцька А. Б.)
|922
|290
|267 150
|ДП «СВ «Либідь»
|«Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Фєтєску Л.І., Кьося В.В.)
|409
|288
|117 911
|ФОП Сухачов Віталій Олександрович
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
|308
|282
|86 767
|МПП «Букрек»
|– «Трудове навчання. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Ремажевська В. М., Гранківська І. А.)
|938
|280
|262 790
|ДП «СВ «Либідь»
|«Іспанська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.)
|645
|273
|176 117
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Новогрецька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Добра О.М., Воєвутко Н.Ю., Жабко К.О., Кіор Ю.А., Кіор Р.В., Лабецька Ю.Б., Сніговська О.В.)
|573
|269
|154 177
|МПП «Букрек»
|«Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 80) та із (R 48, F 81), (авт. Данілавічютє Е. А., Трофименко Л. І., Грибань Г. В.)
|917
|261
|239 493
|ДП «СВ «Либідь»
|«Буквар» для підготовчого, 1 класів спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Гроза Е. П., Литвинова В. В.)
|803
|261
|209 711
|ТОВ «Інкунабула»
|«Англійська мова» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2), (авт. Карп’юк О. Д.)
|711
|200
|141 916
|ТОВ «Астон»
|«Математика» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.)
|725
|199
|144 609
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Польська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Войцева О.А., Бучацька Т.Г.)
|817
|198
|161 921
|МПП «Букрек»
|«Географія» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Бойко В.М., Міхелі С. В.)
|725
|196
|142 028
|ТОВ «Сиция»
|«Основи здоров’я» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.,Страшко С. В.)
|922
|188
|173 041
|ТОВ «Видавництво «Алатон»
|«Українська мова. 2 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 80) та із (R 48, F 81), (авт. Данілавічютє Е. А., Трофименко Л. І., Грибань Г. В.)
|1 202
|184
|221 493
|ДП «СВ «Либідь»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
|1 831
|181
|331 210
|МПП «Букрек»
|«Молдовська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт Фєтєску Л.І., Кьося В.В.)
|643
|167
|107 574
|ФОП «Сухачов Віталій Олександрович
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
|1 887
|157
|296 580
|МПП «Букрек»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|1 834
|157
|287 480
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|1 847
|155
|285 362
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|1 844
|155
|284 898
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|1 718
|151
|259 332
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|1 988
|148
|293 230
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Дебрецені О.О.)
|1 784
|145
|258 680
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|1 859
|144
|267 696
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Румунська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Говорнян Л.С.,Попа М.К., Бурла О.К.)
|2 022
|140
|282 878
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М. )
|1 862
|139
|258 874
|МПП «Букрек»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О. )
|1 859
|136
|253 270
|МПП «Букрек»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М. )
|1 940
|135
|262 521
|МПП «Букрек»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О. )
|1 881
|135
|254 330
|МПП «Букрек»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.)
|1 956
|132
|258 192
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
|1 971
|131
|258 201
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Болгарська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терзі В.М.)
|1 330
|130
|172 927
|МПП «Букрек»
|Українська мова для ЗНЗ з навчанням румунською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бабич Н.Д., Гуйванюк І.С.)
|1 657
|129
|213 753
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Говорнян Л.С., Колесникова Д.О.)
|2 053
|126
|258 678
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Математика. 10 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Томенчук Л. С., Хабалюк В. В., Дзюб М. М., Панченко Н. І., Скільська Я. М., Дем’янчук М. П.)
|3 192
|126
|400 756
|МПП «Букрек»
|«Природознавство. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Трикоз С. В., Блеч Г. О.)
|2 902
|118
|342 436
|ДП «СВ «Либідь»
|«Угорська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С.)
|1 827
|114
|208 278
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Трудове навчання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.)
|3 397
|113
|384 574
|ДП «СВ «Либідь»
|«Історія України. 8 клас» для спеціальних ЗНЗ(F 70), (авт. Косенко Ю. М.)
|3 398
|113
|383 498
|МПП «Букрек»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. )
|1 844
|112
|206 233
|МПП «Букрек»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. )
|1 904
|110
|210 354
|МПП «Букрек»
|«Трудове навчання. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.)
|2 902
|109
|315 796
|ДП «СВ «Либідь»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|1 864
|107
|199 914
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Географія для ЗНЗ з поглибленим вивченням географії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л.)
|1 495
|107
|159 262
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» для 9 класу ЗНЗ (авт. Горбач Л. В.)
|2 097
|106
|223 226
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|1 864
|106
|197 584
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою ( авт. Сиротюк В.Д.)
|1 784
|105
|187 766
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Наровлянський О.Д.)
|1 820
|104
|189 280
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Основи здоров’я. 1 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Гладченко І. В.)
|3 155
|104
|327 237
|ДП «СВ «Либідь»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Наровлянський О.Д.)
|1 833
|103
|188 707
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Математика. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Королько Н. І.)
|3 397
|101
|342 248
|ДП «СВ «Либідь»
|«Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Висоцька А. М.)
|2 902
|99
|286 282
|ДП «СВ «Либідь»
|«Українська мова для ЗНЗ з навчанням угорською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю., Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.)
|1 752
|92
|160 308
|ДП «ВСВ «Світ»
|«Буквар» для підготовчого, 1 класів спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Вавіна Л. С.)
|5 005
|91
|455 905
|ТОВ «Інкунабула»
|«Основи правознавства для ЗНЗ з поглибленим вивченням основ правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Святокум О.Є., Святокум І.О.)
|1 887
|90
|170 585
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
|1 851
|90
|165 831
|МПП «Букрек»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
|1 918
|88
|168 324
|МПП «Букрек»
|«Всесвітня історія для ЗНЗ з поглибленим вивченням історії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|3 590
|84
|300 052
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)
|5 685
|82
|466 852
|ТОВ «Абетка»
|«Фізика для ЗНЗ з поглибленим вивченням фізики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
|4 408
|81
|357 268
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Історія України для ЗНЗ з поглибленим вивченням історії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|4 469
|77
|345 007
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Хімія для ЗНЗ з поглибленим вивченням хімії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бутенко А. М.)
|2 930
|75
|219 750
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Інформатика для ЗНЗ з поглибленим вивченням інформатики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
|5 366
|74
|396 816
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М., Філенко О.М.)
|5 595
|72
|400 602
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
|5 780
|70
|403 386
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Полулях Н.С., Надозірна Т.В.)
|7 022
|67
|471 457
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.)
|7 454
|64
|476 534
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Іспанська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.)
|3 493
|62
|216 426
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології» для 9 класу ЗНЗ (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.)
|12 690
|61
|778 151
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Полянський П.Б.)
|7 421
|58
|430 418
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Істер О.С.)
|5 449
|56
|304 926
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.)
|30 462
|56
|1 695 820
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Алгебра для ЗНЗ з поглибленим вивченням математики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
|18 803
|51
|965 346
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Соболь В.І.)
|24 483
|51
|1 255 978
|ТОВ «Абетка»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Задорожний К.М.)
|17 363
|50
|863 636
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Бицько О.К., Мельник А.О.)
|24 512
|50
|1 218 246
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» для 9 класу ЗНЗ (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
|28 118
|48
|1 355 006
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.)
|28 095
|48
|1 337 884
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Польська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Єжи, Ярмолюк М.О.)
|16 407
|46
|754 722
|МПП «Букрек»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Григорович О.В.)
|28 856
|45
|1 309 485
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Німецька мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.)
|29 658
|45
|1 334 017
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|40 121
|44
|1 778 163
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Російська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф.)
|42 603
|44
|1 886 035
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|32 578
|44
|1 439 948
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.)
|82 626
|43
|3 525 651
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|36 038
|42
|1 513 236
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
|27 111
|42
|1 127 275
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Тагліна О.В.)
|14 682
|41
|607 835
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Полянський П.Б.)
|52 243
|41
|2 144 575
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
|141 617
|41
|5 789 303
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.)
|32 229
|41
|1 310 431
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.)
|28 716
|40
|1 156 393
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
|31 071
|40
|1 240 976
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Геометрія для ЗНЗ з поглибленим вивченням математики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
|17 527
|40
|693 368
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Самонова О.І., Приймак А.М., Гайдаєнко І.В.)
|26 009
|39
|1 012 270
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гайдамака О.В.)
|74 545
|39
|2 899 055
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Д’ячков С.В, Литовченко С.Д.)
|28 681
|39
|1 107 947
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Французька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.)
|20 486
|38
|773 756
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.)
|26 941
|38
|1 010 557
|ТОВ «Видавництво «Алатон»
|«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мачача Т.С., Стрижова Т.В.)
|55 764
|37
|2 085 016
|ТОВ «Сиция»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.)
|58 770
|37
|2 189 770
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В.)
|35 861
|37
|1 326 857
|ТОВ «Астон»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
|45 887
|37
|1 695 066
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.)
|26 317
|37
|972 150
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Авраменко О.М.)
|128 712
|36
|4 670 958
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Баландіна Н.Ф.)
|56 621
|36
|2 046 283
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І.)
|49 845
|36
|1 800 900
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.)
|63 383
|36
|2 287 492
|ТОВ «Літера ЛТД»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.)
|50 851
|36
|1 830 636
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
|12 903
|36
|462 573
|ТОВ «Видавничий центр «Академія»
|«Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Несвіт А.М.)
|76 624
|36
|2 744 672
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.)
|74 934
|36
|2 684 136
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Баландіна Н.Ф.)
|70 562
|36
|2 526 120
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ ( авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
|73 785
|36
|2 631 911
|ТОВ «Творче об’єднання «Соняшник»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.)
|55 423
|35
|1 958 649
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.)
|25 876
|35
|910 835
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
|83 286
|35
|2 915 010
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терещук А.І., Медвідь О.Ю., Приходько Ю.М.)
|73 297
|35
|2 565 395
|ТОВ «Літера ЛТД»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Міляновська Н.Р.)
|41 693
|35
|1 459 255
|ТОВ «Астон»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ратушняк С.П.)
|25 662
|35
|898 170
|ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан»
|«Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Буренко В.М.)
|19 155
|35
|670 425
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сидоренко М.М., Палій О.А.)
|18 819
|35
|658 665
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Буринська Н.М., Величко Л.П.)
|18 611
|35
|651 385
|КПВ «Педагогічна думка» Інституту педагогики АПН України
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.).
|18 230
|35
|638 050
|ТОВ ВТФ «Перун»
|«Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Басай Н.П.)
|16 381
|35
|573 335
|ТОВ «Методика Паблішинг»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
|15 307
|35
|535 745
|ТОВ «Видавнича група «Основа»
|«Англійська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кучма М.О., Морська Л.І.)
|15 255
|35
|533 925
|ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.)
|14 931
|35
|522 585
|ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.)
|14 777
|35
|517 195
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Васильків І.Д., Кравчук В.М.)
|14 630
|35
|512 050
|ТОВ «Астон»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Надтока О.Ф., Топузов О.М.)
|12 944
|35
|453 040
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І., Фідкевич О.Л.)
|12 819
|35
|448 665
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Французька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Клименко Ю.М.)
|12 002
|35
|420 070
|ТОВ «Методика Паблішинг»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.)
|11 993
|35
|419 755
|ТОВ «УВЦ «Школяр»
|«Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л.Т.)
|11 021
|35
|385 735
|ТОВ «Літера ЛТД»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л.)
|10 405
|35
|364 175
|ПП «Аксіома»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гранкіна Т. М.)
|10 370
|35
|362 950
|ТОВ «Видавнича група «Основа»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Струкевич О.К.)
|10 280
|35
|359 800
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.)
|10 212
|35
|357 420
|Редакція Газети «Підручники і посібники»
|«Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Міщенко О.І.)
|9 982
|35
|349 370
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Лебедєв Д.В., Гедзик А.М., Юрженко В.В.)
|9 910
|35
|346 850
|ТОВ «Сиция»
|«Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Самонова О.І., Крюченкова О.Ю.)
|9 215
|35
|322 525
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.)
|8 727
|35
|305 445
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коновалова М.В., Фефілова Г.Є.)
|8 618
|35
|301 630
|ТОВ «Видавнича група «Основа»
|«Англійська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бондар Т.І., Пахомова Т.Г.)
|8 483
|35
|296 905
|ТОВ «Методика Паблішинг»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.)
|8 221
|35
|287 735
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.)
|7 356
|35
|257 460
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гущина Н.І., Василенко С.В., Колотій Л.П.)
|7 235
|35
|253 225
|ТОВ «Сиция»
|«Французька мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Клименко Ю.М.)
|7 220
|35
|252 700
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.)
|7 080
|35
|247 800
|ТОВ «Сиция»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гілецький Й.Р., Сливка Р.Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р.Д.)
|6 863
|35
|240 205
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пелагейченко М.Л. Біленко О.В.)
|6 407
|35
|224 245
|ТОВ «Астон»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.)
|6 103
|35
|213 605
|ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., Бицько О.К.)
|5 643
|35
|197 505
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Любченко О.С., Любченко О.М., Тучина Н.В.)
|5 633
|35
|197 155
|ТОВ «Видавнича група «Основа»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
|5 374
|35
|188 090
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В.)
|5 365
|35
|187 775
|КПВ «Педагогічна думка» Інституту педагогики АПН України
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.)
|5 058
|35
|177 030
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коляда І.А.)
|4 773
|35
|167 055
|ПП «Аксіома»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.)
|4 765
|35
|166 775
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.)
|78 607
|35
|2 750 459
|ТОВ «Літера ЛТД»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.)
|54 140
|35
|1 894 359
|ТОВ «Абетка»
|«Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Морська Л.І.)
|5 955
|35
|208 306
|ТОВ «Астон»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Соболь В.І.)
|95 182
|35
|3 320 900
|ТОВ «Абетка»
|«Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ходзицька І.Ю., Тименко В.П., Горобець О.В., Безносюк О.І.)
|97 661
|35
|3 406 416
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сиротюк В. Д.)
|40 665
|35
|1 409 856
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Поліщук Н.М.)
|23 557
|35
|816 486
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ярошенко О.Г.)
|51 784
|34
|1 778 780
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
|202 430
|34
|6 933 228
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Щупак І.Я.)
|42 614
|34
|1 455 694
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Березан О.В.)
|19 736
|34
|673 984
|Редакція Газети «Підручники і посібники»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Григорович О.В.)
|119 187
|34
|4 058 317
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.)
|42 475
|34
|1 444 150
|ТОВ «Оберіг»
|«Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Задорожний К.М.)
|85 478
|34
|2 905 397
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.)
|144 714
|34
|4 894 227
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|166 526
|34
|5 615 257
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ ( авт Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|36 289
|34
|1 220 399
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Туташинський В.І.)
|6 370
|34
|214 159
|ТОВ ВТФ «ПЕРУН»
|«Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.)
|100 211
|34
|3 364 083
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Савчин М.М.)
|40 175
|34
|1 346 666
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терещук А.І.)
|114 239
|33
|3 797 304
|ТОВ «Літера ЛТД»
|«Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Авраменко О.М.)
|332 400
|33
|11 012 412
|ТОВ « Видавництво «Грамота»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.)
|124 414
|33
|4 111 883
|ТОВ «УОВЦ «Оріон»
|«Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
|242 666
|33
|8 003 125
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Глазова О.П.)
|131 461
|33
|4 297 460
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Власов В.С.)
|118 873
|32
|3 857 429
|ТОВ «Літера Лтд»
|«Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
|242 692
|32
|7 836 525
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
|368 141
|32
|11 850 459
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Істер О.С.)
|132 546
|32
|4 242 797
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Святокум О.Є., Святокум І.О.)
|48 507
|32
|1 530 396
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гащак В.М., Терещук Б.М., Дятленко С.М., Тименко В.П.)
|89 327
|31
|2 766 457
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Карпюк О. Д.)
|284 564
|31
|8 810 101
|ТОВ «Астон»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.)
|153 142
|31
|4 736 682
|Редакція Газети «Підручники і посібники»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.)
|14 909
|30
|450 401
|Редакція Газети «Підручники і посібники»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.)
|35 034
|30
|1 056 976
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
|32 922
|29
|958 359
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Істер О.С.)
|133 570
|29
|3 874 866
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.)
|188 811
|29
|5 473 631
|ТОВ «Видавництво «Алатон»
|«Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масол Л.М.)
|341 271
|29
|9 852 494
|ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
|«Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.)
|15 058
|29
|431 261
|Редакція Газети «Підручники і посібники»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л.)
|52 975
|29
|1 509 788
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|«Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
|184 221
|28
|5 204 243
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
|167 024
|27
|4 571 447
|ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тагліна О.В.)
|71 500
|27
|1 906 905
|ТОВ «Видавництво Ранок»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Наровлянський О.Д.)
|181 972
|24
|4 336 393
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
|148 061
|24
|3 486 837
|ТОВ «Видавничий центр «Академія»
|«Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Наровлянський О.Д.)
|37 937
|23
|871 413
|ТОВ «Видавництво «Грамота»
|«Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Польова М.Б., Коваль Н.С., Попадюк С.А.)
|125 694
|23
|2 862 052
|ТОВ «Видавництво «Генеза»
|Усього:
|8 363 598
|296 521 211
Анна Сорока, “Наші гроші”