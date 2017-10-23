Харків’яни отримали чверть із 297 мільйонів на підручники Міносвіти (прайс-лист)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у травні-жовтні уклала угоди з видавництвами на виготовлення підручників на 296,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Найдорожчим підручником стала «Географія» для 6 класу від ТОВ фірма «Антологія» Валерія Лопатинського, видана мізерним накладом у 82 примірники для дітей з особливими освітніми потребами зі спеціальних шкіл по 3 290 грн. У червні 2016 року найдорожча малотиражна книжка для таких шкіл коштувала 4 115 грн. за примірник.

Державне спецвидавництво «Освіта» надрукує ще три підручники для 4 класу спеціальних шкіл маленьким тиражем у 109 екземплярів кожен: «Математика» по 2 430 грн., «Українська мова» по 2 094 грн. та «Я у світі» по 1 583 грн.

Залежно від накладу та призначення решта цін різняться у межах 23 – 570 грн. (повний перелік із цінами та авторами можна побачити у таблиці нижче).

Підручники з найбільшими тиражами від 100 тисяч екземплярів нині коштували по 23-41 грн. Влітку минулого року вони коштували по 20-30 грн.

Найбільшими підрядниками освітян цьогоріч стали ТОВ Видавництво «Ранок» (чверть, або 75,72 млн грн.), ТОВ «Видавництво «Генеза» (60,45 млн грн.), ТОВ «Видавництво «Грамота» (30,17 млн грн.), ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон» (19,46 млн грн.), ТОВ «Літера ЛТД» (15,64 млн грн.), ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» (13,67 млн грн.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта» (13,43 млн грн.) і ТОВ «Астон» (12,68 млн грн.).

Засновниками харківського «Ранку» є Віктор Круглов та ТОВ «Видавнича Група «Основа», зареєстроване Інною Гришиною та ТОВ «Тріада Принт» того ж Круглова і Зази Джеджея.

Київською «Генезою» володіють Олексій Дубас, Віктор Єзловецький, Володимир Дейкало, Олег Фурман і Марія Чижевська.

Столичну «Грамоту» заснували Лідія Чічановська, Олександр Прокопчук і Людмила Уткіна.

Київська «Антологія» зі статутним капіталом 50 коп. належить Валерію Вікторовичу Лопатинському. Раніше він був директором ПрАТ «ПНВЦ «Поліном» ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Держкомтелерадіо України, прописаного разом із переможецем по вул. Довженка, 3. Особа з такими ПІБ працювала в НКЦПФР, очолювала нині ліквідоване ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» і керувала санацією збанкрутілого ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім.Фрунзе».

Найменування Наклад Ціна, грн./шт. Вартість накладу, грн. Видавець «Географія» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54), (авт. Бойко В.М., Міхелі С. В.) 82 3 290 269 791 ТОВ фірма «Антологія» «Математика» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.) 109 2 430 264 846 ДСВ «Освіта» «Українська мова» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г., Мельничайко О. І.) 109 2 094 228 280 ДСВ «Освіта» «Я у світі» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54) (авт. Бібік Н. М.) 109 1 583 172 495 ДСВ «Освіта» «Літературне читання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 90) (авт. Борщевська Л. В.) 283 570 161 420 ТОВ «Інкунабула» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.) 308 420 129 357 МПП «Букрек» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.) 137 420 57 515 МПП «Букрек» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 126 420 52 881 МПП «Букрек» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 121 417 50 457 ДП «ВСВ «Світ» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 123 413 50 830 ДП «ВСВ «Світ» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 137 399 54 711 ДП «ВСВ «Світ» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 289 399 115 372 ДП «ВСВ «Світ» «Польська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Іванова М.С., Іванова-Хмєль Т.М.) 158 399 63 042 ДП «ВСВ «Світ» «Українська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мови з навчанням румунською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бабич Н.Д., Гуйванюк І.С.) 141 399 56 259 ДП «ВСВ «Світ» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 137 399 54 601 ДП «ВСВ «Світ» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 321 398 127 758 ДП «ВСВ «Світ» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Наровлянський О.Д.) 261 397 103 708 ДП «ВСВ «Світ» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 321 397 127 424 ДП «ВСВ «Світ» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Григорович О.В.) 137 397 54 333 МПП «Букрек» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 308 396 121 922 ДП «ВСВ «Світ» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 277 395 109 498 ДП «ВСВ «Світ» «Українська мова. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 90) (авт. Кульбіда С. В.) 283 395 111 734 ТОВ «Інкунабула» «Українська мова для ЗНЗ з навчанням польською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тушніцка Н.М., Пилип М.Б.) 126 393 49 474 ДП «ВСВ «Світ» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.) 308 392 120 600 МПП «Букрек» «Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням кримськотатарською мовою (авт. Кокієва Айше) 300 390 116 997 МПП «Букрек» «Гагаузька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Курогло Н.І., Веліксар Л.Г., Мілков А.М., Кіор І.Ф.) 184 389 71 576 МПП «Букрек» «Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Лебедь Р.К.) 208 382 79 352 ДП «ВСВ «Світ» «Румунська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології» для 9 класу ЗНЗ (авт. Говорнян Л.С., Попа М.К., Бурла О.К.) 257 380 97 660 ДП «ВСВ «Світ» «Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.) 290 380 110 197 МПП «Букрек» «Кримськотатарська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням кримськотатарською мовою (авт. Меметов Айдер, Акмаллаєв Енвер, Алієва Лєніє) 300 373 111 939 МПП «Букрек» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.) 121 373 45 117 МПП «Букрек» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 295 370 109 209 МПП «Букрек» «Математика. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Литвинова В. В., Піканова Н. В.) 355 350 124 250 ТОВ «Інкунабула» «Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Кульбіда С. В., Несен Г. М) 355 320 113 749 ТОВ «Інкунабула» «Трудове навчання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Ремажевська В. М., Запотоцька А. Б.) 922 290 267 150 ДП «СВ «Либідь» «Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Фєтєску Л.І., Кьося В.В.) 409 288 117 911 ФОП Сухачов Віталій Олександрович «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) 308 282 86 767 МПП «Букрек» – «Трудове навчання. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Ремажевська В. М., Гранківська І. А.) 938 280 262 790 ДП «СВ «Либідь» «Іспанська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.) 645 273 176 117 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Новогрецька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Добра О.М., Воєвутко Н.Ю., Жабко К.О., Кіор Ю.А., Кіор Р.В., Лабецька Ю.Б., Сніговська О.В.) 573 269 154 177 МПП «Букрек» «Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 80) та із (R 48, F 81), (авт. Данілавічютє Е. А., Трофименко Л. І., Грибань Г. В.) 917 261 239 493 ДП «СВ «Либідь» «Буквар» для підготовчого, 1 класів спеціальних ЗНЗ (H 91) (авт. Гроза Е. П., Литвинова В. В.) 803 261 209 711 ТОВ «Інкунабула» «Англійська мова» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2), (авт. Карп’юк О. Д.) 711 200 141 916 ТОВ «Астон» «Математика» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.) 725 199 144 609 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Польська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Войцева О.А., Бучацька Т.Г.) 817 198 161 921 МПП «Букрек» «Географія» для 6 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Бойко В.М., Міхелі С. В.) 725 196 142 028 ТОВ «Сиция» «Основи здоров’я» для 4 класу спеціальних ЗНЗ (H 54.1 – H 54.2) (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.,Страшко С. В.) 922 188 173 041 ТОВ «Видавництво «Алатон» «Українська мова. 2 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 80) та із (R 48, F 81), (авт. Данілавічютє Е. А., Трофименко Л. І., Грибань Г. В.) 1 202 184 221 493 ДП «СВ «Либідь» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.) 1 831 181 331 210 МПП «Букрек» «Молдовська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (авт Фєтєску Л.І., Кьося В.В.) 643 167 107 574 ФОП «Сухачов Віталій Олександрович «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.) 1 887 157 296 580 МПП «Букрек» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 1 834 157 287 480 ДП «ВСВ «Світ» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 1 847 155 285 362 ДП «ВСВ «Світ» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 1 844 155 284 898 ДП «ВСВ «Світ» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 1 718 151 259 332 ДП «ВСВ «Світ» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 1 988 148 293 230 ДП «ВСВ «Світ» «Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Дебрецені О.О.) 1 784 145 258 680 ДП «ВСВ «Світ» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 1 859 144 267 696 ДП «ВСВ «Світ» «Румунська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Говорнян Л.С.,Попа М.К., Бурла О.К.) 2 022 140 282 878 ДП «ВСВ «Світ» «Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М. ) 1 862 139 258 874 МПП «Букрек» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О. ) 1 859 136 253 270 МПП «Букрек» «Географія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М. ) 1 940 135 262 521 МПП «Букрек» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О. ) 1 881 135 254 330 МПП «Букрек» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.) 1 956 132 258 192 ДП «ВСВ «Світ» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) 1 971 131 258 201 ДП «ВСВ «Світ» «Болгарська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терзі В.М.) 1 330 130 172 927 МПП «Букрек» Українська мова для ЗНЗ з навчанням румунською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бабич Н.Д., Гуйванюк І.С.) 1 657 129 213 753 ДП «ВСВ «Світ» «Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Говорнян Л.С., Колесникова Д.О.) 2 053 126 258 678 ДП «ВСВ «Світ» «Математика. 10 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Томенчук Л. С., Хабалюк В. В., Дзюб М. М., Панченко Н. І., Скільська Я. М., Дем’янчук М. П.) 3 192 126 400 756 МПП «Букрек» «Природознавство. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Трикоз С. В., Блеч Г. О.) 2 902 118 342 436 ДП «СВ «Либідь» «Угорська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С.) 1 827 114 208 278 ДП «ВСВ «Світ» «Трудове навчання. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70), (авт. Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.) 3 397 113 384 574 ДП «СВ «Либідь» «Історія України. 8 клас» для спеціальних ЗНЗ(F 70), (авт. Косенко Ю. М.) 3 398 113 383 498 МПП «Букрек» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. ) 1 844 112 206 233 МПП «Букрек» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. ) 1 904 110 210 354 МПП «Букрек» «Трудове навчання. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С.) 2 902 109 315 796 ДП «СВ «Либідь» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 1 864 107 199 914 ДП «ВСВ «Світ» «Географія для ЗНЗ з поглибленим вивченням географії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л.) 1 495 107 159 262 ТОВ «Видавництво Ранок» «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» для 9 класу ЗНЗ (авт. Горбач Л. В.) 2 097 106 223 226 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 1 864 106 197 584 ДП «ВСВ «Світ» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою ( авт. Сиротюк В.Д.) 1 784 105 187 766 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Наровлянський О.Д.) 1 820 104 189 280 ДП «ВСВ «Світ» «Основи здоров’я. 1 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Гладченко І. В.) 3 155 104 327 237 ДП «СВ «Либідь» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Наровлянський О.Д.) 1 833 103 188 707 ДП «ВСВ «Світ» «Математика. 4 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Королько Н. І.) 3 397 101 342 248 ДП «СВ «Либідь» «Українська мова. 3 клас» для спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Висоцька А. М.) 2 902 99 286 282 ДП «СВ «Либідь» «Українська мова для ЗНЗ з навчанням угорською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю., Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.) 1 752 92 160 308 ДП «ВСВ «Світ» «Буквар» для підготовчого, 1 класів спеціальних ЗНЗ (F 70) (авт. Вавіна Л. С.) 5 005 91 455 905 ТОВ «Інкунабула» «Основи правознавства для ЗНЗ з поглибленим вивченням основ правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Святокум О.Є., Святокум І.О.) 1 887 90 170 585 ТОВ «Видавництво Ранок» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) 1 851 90 165 831 МПП «Букрек» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) 1 918 88 168 324 МПП «Букрек» «Всесвітня історія для ЗНЗ з поглибленим вивченням історії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 3 590 84 300 052 ТОВ «Видавництво Ранок» «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.) 5 685 82 466 852 ТОВ «Абетка» «Фізика для ЗНЗ з поглибленим вивченням фізики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.) 4 408 81 357 268 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Історія України для ЗНЗ з поглибленим вивченням історії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 4 469 77 345 007 ТОВ «Видавництво Ранок» «Хімія для ЗНЗ з поглибленим вивченням хімії» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бутенко А. М.) 2 930 75 219 750 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Інформатика для ЗНЗ з поглибленим вивченням інформатики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.) 5 366 74 396 816 ТОВ «Видавництво Ранок» «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М., Філенко О.М.) 5 595 72 400 602 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.) 5 780 70 403 386 ТОВ «Видавництво Ранок» «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Полулях Н.С., Надозірна Т.В.) 7 022 67 471 457 ТОВ «Видавництво Ранок» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) 7 454 64 476 534 ТОВ «Видавництво Ранок» «Іспанська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.) 3 493 62 216 426 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології» для 9 класу ЗНЗ (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.) 12 690 61 778 151 ТОВ «Видавництво Ранок» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Полянський П.Б.) 7 421 58 430 418 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Істер О.С.) 5 449 56 304 926 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.) 30 462 56 1 695 820 ТОВ «Видавництво Ранок» «Алгебра для ЗНЗ з поглибленим вивченням математики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) 18 803 51 965 346 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Соболь В.І.) 24 483 51 1 255 978 ТОВ «Абетка» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Задорожний К.М.) 17 363 50 863 636 ТОВ «Видавництво Ранок» «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Бицько О.К., Мельник А.О.) 24 512 50 1 218 246 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» для 9 класу ЗНЗ (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.) 28 118 48 1 355 006 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.) 28 095 48 1 337 884 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Польська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Єжи, Ярмолюк М.О.) 16 407 46 754 722 МПП «Букрек» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Григорович О.В.) 28 856 45 1 309 485 ТОВ «Видавництво Ранок» «Німецька мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 29 658 45 1 334 017 ТОВ «Видавництво Ранок» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 40 121 44 1 778 163 ТОВ «Видавництво Ранок» «Російська мова» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф.) 42 603 44 1 886 035 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 32 578 44 1 439 948 ТОВ «Видавництво Ранок» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.) 82 626 43 3 525 651 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 36 038 42 1 513 236 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Борзенко О.І., Лобусова О.В.) 27 111 42 1 127 275 ТОВ «Видавництво Ранок» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Тагліна О.В.) 14 682 41 607 835 ТОВ «Видавництво Ранок» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Полянський П.Б.) 52 243 41 2 144 575 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.) 141 617 41 5 789 303 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.) 32 229 41 1 310 431 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.) 28 716 40 1 156 393 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) 31 071 40 1 240 976 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Геометрія для ЗНЗ з поглибленим вивченням математики» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) 17 527 40 693 368 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Самонова О.І., Приймак А.М., Гайдаєнко І.В.) 26 009 39 1 012 270 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гайдамака О.В.) 74 545 39 2 899 055 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Д’ячков С.В, Литовченко С.Д.) 28 681 39 1 107 947 ТОВ «Видавництво Ранок» «Французька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.) 20 486 38 773 756 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.) 26 941 38 1 010 557 ТОВ «Видавництво «Алатон» «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мачача Т.С., Стрижова Т.В.) 55 764 37 2 085 016 ТОВ «Сиция» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) 58 770 37 2 189 770 ТОВ «Видавництво Ранок» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В.) 35 861 37 1 326 857 ТОВ «Астон» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.) 45 887 37 1 695 066 ТОВ «Видавництво Ранок» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.) 26 317 37 972 150 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Авраменко О.М.) 128 712 36 4 670 958 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Баландіна Н.Ф.) 56 621 36 2 046 283 ТОВ «Видавництво Ранок» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І.) 49 845 36 1 800 900 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.) 63 383 36 2 287 492 ТОВ «Літера ЛТД» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.) 50 851 36 1 830 636 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) 12 903 36 462 573 ТОВ «Видавничий центр «Академія» «Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Несвіт А.М.) 76 624 36 2 744 672 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.) 74 934 36 2 684 136 ТОВ «Видавництво Ранок» «Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Баландіна Н.Ф.) 70 562 36 2 526 120 ТОВ «Видавництво Ранок» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ ( авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.) 73 785 36 2 631 911 ТОВ «Творче об’єднання «Соняшник» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.) 55 423 35 1 958 649 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.) 25 876 35 910 835 ТОВ «Видавництво Ранок» «Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.) 83 286 35 2 915 010 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терещук А.І., Медвідь О.Ю., Приходько Ю.М.) 73 297 35 2 565 395 ТОВ «Літера ЛТД» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Міляновська Н.Р.) 41 693 35 1 459 255 ТОВ «Астон» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ратушняк С.П.) 25 662 35 898 170 ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан» «Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Буренко В.М.) 19 155 35 670 425 ТОВ «Видавництво Ранок» «Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сидоренко М.М., Палій О.А.) 18 819 35 658 665 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Буринська Н.М., Величко Л.П.) 18 611 35 651 385 КПВ «Педагогічна думка» Інституту педагогики АПН України «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.). 18 230 35 638 050 ТОВ ВТФ «Перун» «Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Басай Н.П.) 16 381 35 573 335 ТОВ «Методика Паблішинг» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Паращич В.В., Фефілова Г.Є.) 15 307 35 535 745 ТОВ «Видавнича група «Основа» «Англійська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кучма М.О., Морська Л.І.) 15 255 35 533 925 ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.) 14 931 35 522 585 ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) 14 777 35 517 195 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Васильків І.Д., Кравчук В.М.) 14 630 35 512 050 ТОВ «Астон» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Надтока О.Ф., Топузов О.М.) 12 944 35 453 040 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І., Фідкевич О.Л.) 12 819 35 448 665 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Французька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Клименко Ю.М.) 12 002 35 420 070 ТОВ «Методика Паблішинг» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.) 11 993 35 419 755 ТОВ «УВЦ «Школяр» «Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л.Т.) 11 021 35 385 735 ТОВ «Літера ЛТД» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л.) 10 405 35 364 175 ПП «Аксіома» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гранкіна Т. М.) 10 370 35 362 950 ТОВ «Видавнича група «Основа» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Струкевич О.К.) 10 280 35 359 800 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.) 10 212 35 357 420 Редакція Газети «Підручники і посібники» «Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Міщенко О.І.) 9 982 35 349 370 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Лебедєв Д.В., Гедзик А.М., Юрженко В.В.) 9 910 35 346 850 ТОВ «Сиция» «Російська мова (9-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Самонова О.І., Крюченкова О.Ю.) 9 215 35 322 525 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.) 8 727 35 305 445 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Російська мова (5-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коновалова М.В., Фефілова Г.Є.) 8 618 35 301 630 ТОВ «Видавнича група «Основа» «Англійська мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бондар Т.І., Пахомова Т.Г.) 8 483 35 296 905 ТОВ «Методика Паблішинг» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.) 8 221 35 287 735 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) 7 356 35 257 460 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гущина Н.І., Василенко С.В., Колотій Л.П.) 7 235 35 253 225 ТОВ «Сиция» «Французька мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Клименко Ю.М.) 7 220 35 252 700 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.) 7 080 35 247 800 ТОВ «Сиция» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гілецький Й.Р., Сливка Р.Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р.Д.) 6 863 35 240 205 ТОВ «Видавництво Ранок» «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Пелагейченко М.Л. Біленко О.В.) 6 407 35 224 245 ТОВ «Астон» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.) 6 103 35 213 605 ТОВ «Видавництво «Навчальна книга-Богдан» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., Бицько О.К.) 5 643 35 197 505 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Любченко О.С., Любченко О.М., Тучина Н.В.) 5 633 35 197 155 ТОВ «Видавнича група «Основа» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.) 5 374 35 188 090 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В.) 5 365 35 187 775 КПВ «Педагогічна думка» Інституту педагогики АПН України «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.) 5 058 35 177 030 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Коляда І.А.) 4 773 35 167 055 ПП «Аксіома» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Реєнт О.П., Малій О.В.) 4 765 35 166 775 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.) 78 607 35 2 750 459 ТОВ «Літера ЛТД» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.) 54 140 35 1 894 359 ТОВ «Абетка» «Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Морська Л.І.) 5 955 35 208 306 ТОВ «Астон» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Соболь В.І.) 95 182 35 3 320 900 ТОВ «Абетка» «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ходзицька І.Ю., Тименко В.П., Горобець О.В., Безносюк О.І.) 97 661 35 3 406 416 ТОВ «Видавництво Ранок» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сиротюк В. Д.) 40 665 35 1 409 856 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Поліщук Н.М.) 23 557 35 816 486 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ярошенко О.Г.) 51 784 34 1 778 780 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Зарубіжна література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.) 202 430 34 6 933 228 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Щупак І.Я.) 42 614 34 1 455 694 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Березан О.В.) 19 736 34 673 984 Редакція Газети «Підручники і посібники» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Григорович О.В.) 119 187 34 4 058 317 ТОВ «Видавництво Ранок» «Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.) 42 475 34 1 444 150 ТОВ «Оберіг» «Біологія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Задорожний К.М.) 85 478 34 2 905 397 ТОВ «Видавництво Ранок» «Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.) 144 714 34 4 894 227 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 166 526 34 5 615 257 ТОВ «Видавництво Ранок» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ ( авт Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 36 289 34 1 220 399 ТОВ «Видавництво Ранок» «Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Туташинський В.І.) 6 370 34 214 159 ТОВ ВТФ «ПЕРУН» «Німецька мова (5-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.) 100 211 34 3 364 083 ТОВ «Видавництво Ранок» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Савчин М.М.) 40 175 34 1 346 666 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Терещук А.І.) 114 239 33 3 797 304 ТОВ «Літера ЛТД» «Українська література» для 9 класу ЗНЗ (авт. Авраменко О.М.) 332 400 33 11 012 412 ТОВ « Видавництво «Грамота» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.) 124 414 33 4 111 883 ТОВ «УОВЦ «Оріон» «Інформатика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 242 666 33 8 003 125 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Українська мова» для 9 класу ЗНЗ (авт. Глазова О.П.) 131 461 33 4 297 460 ТОВ «Видавництво Ранок» «Історія України» для 9 класу ЗНЗ (авт. Власов В.С.) 118 873 32 3 857 429 ТОВ «Літера Лтд» «Всесвітня історія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.) 242 692 32 7 836 525 ТОВ «Видавництво Ранок» «Фізика» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.) 368 141 32 11 850 459 ТОВ «Видавництво Ранок» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Істер О.С.) 132 546 32 4 242 797 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Святокум О.Є., Святокум І.О.) 48 507 32 1 530 396 ТОВ «Видавництво Ранок» «Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Гащак В.М., Терещук Б.М., Дятленко С.М., Тименко В.П.) 89 327 31 2 766 457 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Англійська мова (9-й рік навчання)» для 9 класу ЗНЗ (авт. Карпюк О. Д.) 284 564 31 8 810 101 ТОВ «Астон» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.) 153 142 31 4 736 682 Редакція Газети «Підручники і посібники» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.) 14 909 30 450 401 Редакція Газети «Підручники і посібники» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.) 35 034 30 1 056 976 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) 32 922 29 958 359 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Істер О.С.) 133 570 29 3 874 866 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.) 188 811 29 5 473 631 ТОВ «Видавництво «Алатон» «Мистецтво» для 9 класу ЗНЗ (авт. Масол Л.М.) 341 271 29 9 852 494 ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Географія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.) 15 058 29 431 261 Редакція Газети «Підручники і посібники» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Філіпенко Т.М., Сутковий В.Л.) 52 975 29 1 509 788 ТОВ «Видавництво «Генеза» «Алгебра» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) 184 221 28 5 204 243 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Геометрія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) 167 024 27 4 571 447 ТОВ Творче Об’єднання «Гімназія» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Тагліна О.В.) 71 500 27 1 906 905 ТОВ «Видавництво Ранок» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Наровлянський О.Д.) 181 972 24 4 336 393 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Хімія» для 9 класу ЗНЗ (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.) 148 061 24 3 486 837 ТОВ «Видавничий центр «Академія» «Основи правознавства» для 9 класу ЗНЗ (авт. Наровлянський О.Д.) 37 937 23 871 413 ТОВ «Видавництво «Грамота» «Основи здоров’я» для 9 класу ЗНЗ (авт. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К., Польова М.Б., Коваль Н.С., Попадюк С.А.) 125 694 23 2 862 052 ТОВ «Видавництво «Генеза» Усього: 8 363 598 296 521 211

Анна Сорока, “Наші гроші”

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