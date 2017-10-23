Альтернативний тариф для Чабанів

Київська облрада запустила в котельний бізнес нових гравців, від яких тягнеться вервечка аж до комунальників Вінниці. І на околиці Києва відразу зріс тариф за опалення.

У селищі Чабани на околиці Києва – новий тариф на опалення: 1920 грн за гігакалорію або 66 грн за квадратний метр. Тобто опалення двокімнатної квартири площею 50 кв м коштуватиме 3300 грн. на місяць. Минулого сезону тарифи були у півтора рази нижчі – 1299 грн/Гкал и 42/кв.м.

Зростання цін в.о. керівника комунального підприємства «Києво-Святошинська тепломережа» Л.Гуменна пояснила великими видатками на підтримку «нашої старовинної котельні», повідомила після зустрічі у своєму ФБ місцева активістка Вікторія Волинчук.

Це дещо здивувало мешканців Чабанів. Оскільки, по-перше, жодного фінансового обґрунтування їм не надали, а, по-друге, «Києво-Святошинська тепломережа» ще 28 вересня уклало угоду з ТОВ «Спецкомбудмонтаж» на реконструкцію котельні у Чабанах з переводом на альтернативне паливо вартістю 4,87 млн грн. Тобто з одного боку витрачаються немалі державні гроші, щоб знизити ціну на тепло, а з іншого – збираються додаткові гроші, на його підвищення.

Що кумедно: ці цифри взялись не з рішення НКРЕКП, а за допомогою голосування своїх же місцевих депутатів. І виглядає так, що тарифний геноцид є законним. Бо цього року уряд відніс саме до компетенції місцевої влади встановлювати тарифи на опалення з альтернативного палива.

Нас, однак, у цій історії зацікавив дещо інший аспект, а саме переможець тендеру на реконструкцію. Ми з подивом виявили, що на теренах Київщини йому якось почало несподівано щастити.

Почнемо з Чабанів. Свої 4,87 млн грн. «Спецкомбудмонтаж» узяв без відкритих торгів, оскільки очікувана ціна була відразу визначена меншою від 5 млн грн., після яких проведення відкритих торгів на роботи стає обов’язковим.

У договорі з підрядником вказано, що все має бути зроблено до кінця цього року, відтак модернізована котельня на альтернативному паливі буде працювати вже у цьому опалювальному сезоні.

«Спецкомбудмонтаж» почало вигравати підряди у комунальників, підпорядкованих Київській облраді наприкінці 2016 року. Спочатку це були незначні суми, а з липня 2017 року пішли підряди на реконструкції котелень з переводом на альтернативне паливо вартістю близько 5 млн грн.

Однак процес пішов з перебоями, бо ділкам на заваді стала стала ринкова конкуренція.

Наприклад, по тій самій котельні у Чабанах влітку оголосили торги очікуваною вартістю 5,21 млн грн. На торги подалось чотири фірми і ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання» запропонувало виконати роботи за 3,23 млн грн. Однак пропозицію фірми відхилили, оскільки вона не розписала у своїй заявці скільки з 45 днів, відведених на усіх роботи, у неї займе доставка самої котельні на об’єкт. А замовник вимагав, аби її привезли не пізніше ніж через вісім днів після оголошення ним старту робіт. Навіщо – невідомо. Хіба що зайвих 38 днів помилуватись непідключеним агрегатом. У кожному випадку перемогу на аукціоні ціною 4,75 млн грн. віддали «Спецкомбудмонтажу». Але зрештою цей тендер скасували, і змінивши тендерну документацію віддали підряд вже взагалі без торгів обраному підряднику.

Аналогічно у Тетієві в липні на тендері очікуваною вартістю 5,18 млн грн. заявились три фірми і Коростенський завод запропонував виконати роботи за 4,58 млн грн. І той тендер також скасували з формулюванням «відсутність подальшої потреби». А вже через два місяці без тендеру уклали угоду з «Спецкомбудмотажем» вартістю 4,78 млн грн.

Ще більшою могла бути економія на реконструкції котельні у санаторії «Барвінок» (Боярка). Там при очікуваній вартості 5,22 млн грн. «Коростенський завод» запропонував виконати роботи за 3,68 млн грн. Однак пропозицію фірми відхилили знову ж таки через не вказаний нею обов’язок доставити котельню за 8 днів, хоча вона обіцяла виконати усі роботи в обумовлений замовником термін 45 днів. Відтак перемогу віддали «Спецкомбудмонтажу» за 4,68 млн грн.

У згаданих відкритих торгах регулярним спаринг-партнером «Спецкомбудмонтажу» виступало ТОВ «Промінада лтд». Ця фірма почала вигравати тендери цього року і вже отримала підряди на реконструкцію з переводом на альтернативне паливо двох котелень у Переяслав-Хмельницькому по 4,90 млн грн. кожна (без відкритих торгів) і однієї у Бородянці за 4,93 млн грн. В останньому випадку також були відкриті торги, і аукціон виграв Коростенський завод з пропозицією 3,93 млн грн. Однак його знову ж таки відхилили через претензії до банківської гарантії і перемогу віддали на мільйон дорожчій пропозиції «Промінади».

Ну а тепер про власників. Якщо коротко – сліди тягнуться до комунальників з Вінниці, які після Майдану почали дуже вільно почувати себе у Києві під крилом Володимира Гройсмана. А формально зв’язки виглядають так.

За даними «Youcontrol», київське ТОВ «Спецкомбудмонтаж» зареєстроване на ТОВ «Укрінвестпромпроект», яке у свою чергу належить навпіл мешканцю чернігівського Ніжина Олександру Захарову та ТОВ «Агентство розвитку державно-приватного партнерства».

ТОВ «Агентство розвитку державно-приватного партнерства» належить киянкам Юлії Гурєєвій і Олені Стаськевич (мають по 20% статутного капіталу), а основним власником є Євген Радченко з Київщини.

Євген Радченко до березня 2016 року очолював держпідприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства», підпорядковане Міністерству регіонального розвитку, яке раніше очолював Володимир Гройсман. Нині це ДП очолює Петро Ковальчук, який водночас є підписантом ТОВ «Екотеплопостач», чиїми бенефіціарами є згадані Захаров і Радченко.

Євген Радченко також є керівником Громадської спілки «Експертна рада управителів житла». До складу її засновників входять вищевказане «Агентство розвитку державно-приватного партнерства», а також київське ТОВ «Цифрал-сервіс плюс» (власники Олексій Безсмертний і Олена Великодна), і дві вінницькі фірми – ПП «Бокуд» Юрія Олешка (працює на ринку жеківських послуг) і ТОВ «Житлово – експлуатаційне об’єднання».

«Житлово-експлуатаційне об’єднання» належить вінницьким комунальникам. Це начальник МКП «ЖЕК № 15» Сергій Браславський, його заступник Василь Чернюк, в.о. начальника інспекції водних ресурсів Валентина Чернятинська, чий чоловік Олександр Чернятинський очолює КП «Вінницяоблводоканал». Також до складу засновників входить вінничанка Ірина Коваль.

ТОВ «Промінада лтд» зареєстрована Києві на мешканця Вишгорода Сергія Климнюка.

Що ще цікаво в цій ситуації? Раніше обласна влада вирішувала проблеми котелень іншим способом, хоча теж цікавим. Без конкурсу роздавала «Інвестиційні проекти» приватним структурам, які міняючи державні котельні на свої, таким чином ставали довгорічними регіональними монополістами. І якось так сталось, що більшість цих проектів дістались одному гнізду фірм з оточення лідерів УДАРу Віталія Кличка та Артура Палатного (Докладніше у матеріалі «Нова схема від нової влади».)

Але, видно, деякі об’єкти навіть інвесторів не зацікавили. Тому освоєння грошей пройшло стандартною перевіреною схемою. Як не в двері, так у вікно…

Юрій Ніколов, «Наші Гроші»

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