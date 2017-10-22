Завод Ярославського без торгів продав «Украгролізингу» нових тракторів на 58 мільйонів

ДПАТ «НАК «Украгролізинг» 17 жовтня уклало угоду з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» про закупівлю тракторів на 58,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До весни 2018 р. партіями поставлять 40 колісних тракторів ХТЗ-242К.20 із двигуном ЯМЗ-238 (Росія) на 240 к. с. і комплектом ЗІП по 1,46 млн грн.

У відкритих джерелах є дані про продаж тракторів цієї моделі виробником у липні по 1,35 млн грн. та дилерами зараз по 1,62 млн грн. Нещодавно Богодухівський професійний аграрний ліцей (Харківська обл.) купив такий трактор за 1,62 млн грн.

За нинішнім договором гарантійний строк становить рік або 1 500 мотогодин.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників. На перший прийшло лише ТОВ «Техноторг», на другий – ніхто.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 62,86 млн грн.

Пакет із 22% акцій ХТЗ належить ТОВ «Бриз 2007», засновником якого є кіпрська компанія «Макроеволюшн холдінгз лімітед», а кінцевим бенефіціаром – харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Решта розподілена між вірґінськими офшорами «Алпорт Ентерпрайзиз Лімітед», «Калвертон Істеблішмент Лімітед» та «Голден Проперті Ентерпрайзиз Лімітед».

Із 2007 р. стратегічним партнером тракторного заводу була група «ГАЗ» російського олігарха Олега Дерипаски, тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що олігарх викупив і сам завод. До 2015 р. серед власників заводу також було російське ЗАТ «Курганспецмаш», яке пов’язують із групою «ГАЗ».

У 2014 р. Міноборони відібрало в ХТЗ ліцензію на виробництво військової техніки та техніки подвійного призначення.

Нагадаємо, у березні 2016 р. «Украгролізинг» замовив ХТЗ тракторів на 51,89 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Агро