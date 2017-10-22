Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 20 вересня за результатами тендеру замовила Представництву «Інтеко Холдінг срл» капітальний ремонт автодороги М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) за 145,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 536+918 – км 542+018 довжиною 5,1 км у середньому по 28,44 млн грн. за кілометр.

Виконають підготовчі роботи, влаштують земляне полотно, дорожній одяг, пересічення і примикання, освітлення, будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб, штучні споруди, облаштування та обстановку дороги. Гарантійний строк становить п’ять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, мастика бітумна Biguma DS 01E коштує 15 грн./кг (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями Київська САД замовила її майже вчетверо дорожче – по 58 грн./кг, а Полтавська САД влітку на третину дорожче – по 20 грн./кг.

Стрічка 3М Stamark TM коштує 366 грн./кг, як і в липні у полтавських дорожників.

Щебінь М1000 20-40 мм придбають по 450 грн./куб. м. У серпні на тендері Чернігівської міськради він був на 13% дешевшим – 400 грн./куб. м.

Емульсія бітумна дорожня ЕКШ-60 коштує 9 717 грн./т, а ЕКШМ-60 – 12 083 грн./т. У серпня Житомирська САД купила їх відповідно на 38% і 73% дешевше – по 7 тис грн./т.

Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90 і БНД-90/130 першого сорту замовили по 10 тис грн./т, а бітум нафтовий дорожній модифікований – по 12 970 грн./т.

Портландцемент марки 400 без добавок коштує 2 тис грн./т, а порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей активований – 650 грн./т.

Суміш піщано-гравійна природна обійдеться у 208 грн./куб. м, пісок природний рядовий – у 738 грн./куб. м (це у кілька разів дорожче від ринкових цін піску), а геосинтетичний матеріал – у 53 грн./кв. м.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 145,79 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Техно-Буд-Центр», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Ужгородське представництво створеної у 2002 році румунської фірми «Inteco Holding S.R.L.» з філіями у Києві та Чернівцях очолює її власник Палку Овідіу-Юліан. Воно зареєстроване 21 липня, тобто через тиждень після оголошення тендеру 4 липня, і вперше виграло тендер в Україні. Переможець має власну техніку, у тому числі мобільний асфальтовий завод, працівників-румунів та аналогічні договори на реконструкцію і капітальний ремонт доріг у Румунії.

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