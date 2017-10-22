Міграційна служба скупилась німецьким і китайським обладнанням для паспортів на 97 мільйонів

Державна міграційна служба 17 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Амріта Комплексні рішення» обладнання для оформлення та видачі паспортів на 96,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для територіальних органів ДМС поставлять, протестують, змонтують і налагодять 539 робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, із комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи по 179 тис грн.

У комплект входять системний блок, два монітори, клавіатура, миша, два мережевих фільтра, джерело безперебійного живлення, концентратор USB, захищений носій інформації (токен), цифрова фотокамера з аксесуарами, багатофункціональний пристрій із додатковим картриджем, цифрова клавіатура, програмне забезпечення (операційна система і антивірус), зчитувач відбитків пальців, зчитувач підпису, повносторінковий зчитувач документів із модулем для ID-карт. Ціни окремих складових не оприлюднено, відтак їх неможливо порівняти з ринковими. Гарантійний строк складає два роки.

Передбачено аванс 50% відповідно до постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 97,02 млн грн.

Анонімна фірма вимагала продовжити строк поставки, не маючи більшості обладнання на складах, але замовник відмовився: «У зв’язку з необхідністю виконання умов договору до кінця 2017 року, перенесення термінів неможливе через ризики його невиконання».

ТОВ «Інлайн Груп Захід» марно вимагало прибрати умову надання фінансової звітності та заявило, що «Програма та методика проведення випробування обладнання» незрозуміла, не формалізована і призначена для відсіювання небажаних учасників. ТОВ «Діалінк» теж мало претензії щодо надання фінзвітності та проекту договору.

ТОВ «Ерік-Ком» домоглося вилучення з тендерної документації конкретних розмірів зчитувача документів, але замовник замість цього додав умову його сумісності із софтом Dermalog Passport Reader SDK версії 2.1.5 або вище. Фірма заявила, що це не дозволяє подавати пропозиції по техніці різних брендів. ДМС відповіла, що має спеціальний софт, розроблений для таких пристроїв, а його доопрацювання призведе до додаткових бюджетних витрат. Тоді ж замовник збільшив кількість токенів у комплектах з одного до двох, однак ані в пропозиції переможця «Амріта Комплексні рішення», ані в договорі з ним не вказано, що їх буде два.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Уліс Сістемс» Олександра Тополянського, Романа Носова, Павла Опрі та Юлії Новицької.

Київською фірмою «Амріта Комплексні рішення» Сергія Краковецького керує Євген Рімек. Його заступником раніше була Анжеліка Рубєжова.

Свого часу Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. У 2015 р. воно фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 200,93 млн грн., із них 126,04 млн грн. – у системі ДМС, з яких нинішній – найбільший.

Повний склад комплекту:

ПК 4400(3.3GHz)/4Gb/SSD128GB/ Video з можливістю підключення 2 моніторів (Україна): ЦПУ Intel Pentium G4400 2/2 3.3GHz 3M LGA1151; Пам’ять Kingston DDR4 2133 4GB; Материнська плата GIGABYTE GA-H110M-S2V s1151 H110 2xDDR4, VGA-DVI, mATX; Жорсткий диск Transcend SSD 128 GB SATA; Корпус ATX БЖ400W

Клавіатура Genius USB (Китай)

Миша Genius USB (Китай)

Мережевий фільтр Gembird 4,5м (Китай) – 2 шт.

Монітор Acer 21.5” V226HQLBbd (UM.WV6EE.B01) 16:9 LED VGA , DVI (Китай)

Монітор Acer 21.5″ V226HQLBb (UM.WV6EE.B05) 16:9 LED VGA (Китай)

Джерело безперебійного живлення TRUST (Китай)

Концентратор DEFENDER USB 2.0 7 ports із блоком живлення (Тайвань)

Фотокамера цифрова Canon 1300D з об’єктивом та мережевим блоком живлення (Китай)

Комплект фото-аксесуарів: штатив для фотокамери; штатив для спалаху; спалах для фотокамери – 4 шт.; тримач для спалаху – 2 шт.; комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху (ресивер, 2 трансмітери); акумулятор типу ААА, ємністю 1000 mAh – 8 шт.; зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю одночасно заряджати 4 акумулятори – 1 шт.; парасолька для спалаху; фон тканинний білий; кріплення для спалаху; подовжувач USB 2.0 1,0м

Зчитувач відбитків пальців Dermalog ZF1 (Німеччина)

Захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) SecureToken-337F (Україна)

Зчитувач підпису Wacom STU-530 (Китай)

Повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт Dermalog XF9e (Німеччина)

Багатофункціональний пристрій А4 Xerox WorkCentre 3025ВI (Китай)

Кабель USB АМ/ВМ для багатофункціонального пристрою, довжина 3,0 м.

Додатковий картридж Xerox для багатофункціонального пристріл Xerox WorkCentre 3025BI – 3 шт.

Цифрова клавіатура Genius Numpad i120 USB Slim (Китай)

Програмне Забезпечення Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit Ru (США)

Програмне Забезпечення Eset Enpoint Security (Словаччина)

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