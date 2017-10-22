Менеджер Журила продав «СхідГЗК» німецьких навантажувачів на 22 мільйони

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 18 вересня за результатами тендеру замовило SIA «Zodiak Plus» (Латвія) вантажно-транспортувальних машин на 598 тис євро, або 21,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До лютого 2018 року поставлять три машини PAUS PFL 20 виробництва «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH» (Німеччина) вантажопідйомністю 3,3 т із ковшем 1,75 куб м по 199 тис євро, або 7,23 млн грн.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, у квітні 2016 року «СхідГЗК» ввезло від «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH» через латвійського посередника нову машину PAUS PFL 30 2016 р. в. вантажопідйомністю 5,5 т із ковшем 2,50 куб. м за 8,28 млн грн.

Ціна угоди на 14% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 25,35 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби, бо перший тендер щодо двох машин очікуваною вартістю 16,90 млн грн. відмінили через

Єдиним допущеним конкурентом було ПП з 100% ІІ «Сандвік» голландської «Сандвік Файненс Б.В.», яким керує Олександр Демченко, із машиною Sandvik LH203.

Натомість ТОВ «Атлас Копко Україна» не допустили до аукціону через відсутність інформації про характеристики предмету закупівлі, погодження з проектом договору, антикорупційної програми та уповноваженого з неї.

Компанія «Zodiak Plus» заснована в 2014 році в Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нині відсторонений очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник екс-директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота.

Також за даними «Наших грошей», в 2005 році Буга працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Давида Жванії, бізнес-партнера Миколи Мартиненка, який проходить з Журилом по одній кримінальній справі про розкрадання у СхідГЗК.

Нагадаємо, офіційним представником німецького виробника «Герман Паус Машиненфабрик ГмбХ» є ТОВ «Реймс Транспорт», також пов’язане із Журилом.

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