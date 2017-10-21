НАБУ перемогло в суді юристів «ВОГу» і довело збитки залізниці від підвищення ціни палива

18 жовтня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду за позовом Національного антикорупційного бюро України до ПАТ «Укрзалізниця» і ТОВ «Вог Аеро Джет» про визнання недійсною додаткової угоди до договору поставки дизельного палива, через яке «Укрзалізниця» безпідставно, як вважає НАБУ, переплатило 92 млн грн. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Рішення набуло чинності одразу після оголошення. Воно є правовою підставою для повернення «Укрзалізниці» переплачених коштів.

Зазначена операція через яку, на думку детективів НАБУ, державне підприємство зазнало збитків, досліджується з вересня 2016 року у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах особами філії «Укрзалізниці».

Як встановило слідство, у березні 2016 року «Вог Аеро Джет» виграло тендер та уклала з Філією «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, нижчою за ринкову. Згодом службові особи «Укрзалізниці» та представники фірми тричі (23, 25 і 29 березня) укладали додаткові угоди до даного договору поставки. Цими додатковими угодами службові особи «Укрзалізниці», користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Водночас між другою і третьою додатковою угодою ринкові ціни на пальне не зростали, а тому укладання третьої додаткової угоди суперечило інтересам держави і суспільства та вимогам законодавства. Як наслідок, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну вигідність, але й перевищила ринковий рівень цін, що призвело до спотворення результатів торгів. Примітно, що, три чверті палива «Укрзалізниці» було поставлено саме за цінами, підвищеними на підставі третьої додаткової угоди. Слідство переконане, що те підвищення ціни були безпідставними, що НАБУ довело в судовому порядку.

27 липня 2017 року відповідне рішення на користь НАБУ про задоволення позову та визнання недійним правочину виніс Господарський суд м.Києва. Київський апеляційний господарський суд залишив це рішення суду першої інстанції без змін.

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