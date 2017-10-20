Залізниця роздала 202 мільйони на подекуди дорогуваті проводи, частина яких може бути поставлена з Росії

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
20 Жовтня 2017
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 13 і 17 жовтня за результатами тендеру уклала три угоди про постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 201,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Перелік виготовленого цьогоріч товару із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк складає 4-5 років, передбачено забезпечення виконання договору 5%. Сума угод на півтора відсотки нижче від очікуваної вартості закупівлі в 204,81 млн грн.
Провід ПБСМ-1 70 мм виробництва ТОВ «Крок Г.Т.» (Україна) або ТОВ «ЗМИ-Профит» (Росія, не під санкціями) коштує 526 грн./кг. У квітні фірма продала його «Львівській залізниці» по 539 грн./кг.
Провід ПЩ виробництва ТДВ «Гал-Кат» коштує 437 грн./кг. У вересні залізниця замовила фірмі такий провід від того ж виробника на 12% дешевше – по 391 грн./кг. А рік тому від ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» удвічі дешевше – по 203 грн./кг.
Провід М 120 коштує 385 грн./кг. Навесні «Львівська залізниця» замовила його «Енею» по 372 грн./кг.
Фірма «Інтеркабель Київ» є правонаступником припиненого ТОВ «Техкабель». Її заведено на кіпрський офшор «Інтеркабель Холдінгз Лімітед», а бенефіціарами значаться австрієць Алесандер Треммель-Шайност і Світлана Ігнатьєва з Козина, що на Київщині. Керує нею Олексій Савченко, підписантом є Гліб Кремень.
Провід А-185 коштує 127 грн./кг. У відкритих джерелах його можна знайти по 98 грн./кг.
Суперником двох найбільших підрядників було ТОВ «Техелектропром» зі статутним капіталом 1 тис грн. Засновником значиться Ігор Жабюк, який володів нині ліквідованим ПП «Кабельтехпром». Директором є Микола Єгорцов, власник ТОВ «ТЕП-Україна» разом із Вікторією Трачук.
Раніше «Техелектропром» був прописаний у Києві по вул. Зоологічній, 4А, офіс 139 – за адресою масової реєстрації юридичних осіб. Потім його на певний час перереєстрували по вул. Здолбунівській, 7-Д. Тоді там знаходилося ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» Наталії Федорко, яким свого часу володів Жабюк. «ТД «Азовкабель-Київ» було офіційним дистриб’ютором виробників «Азовкабель», «Одескабель» і «Південкабель».
|Постачальник
|Найменування товару
|Виробник
|Ціна, грн./кг із ПДВ
|ТОВ «Еней»
|Дріт БСМ-1 4мм
|ТОВ «Крок Г.Т.» (Україна)
або ТОВ «ЗМИ-Профит» (Росія)
|514,20
|Провід ПБСМ-1 70мм
|526,20
|Провід ПБСМ-1 95 мм
|519,60
|Дріт БСМ-1 6 мм
|474,00
|Провід ПЩ 4,0
|ТДВ «Гал-Кат» (Україна)
|436,80
|Провід ПЩ 6
|436,80
|Провід ПЩ 10,0
|436,80
|ТОВ «Інтеркабель Київ»
|Провід М 120
|ТОВ «Інтеркабель Київ»
|384,82
|Провід М 95
|384,82
|ТОВ «Крок Г.Т.»
|Провід АС-35
|ТОВ «Крок Г.Т.»
|100,20
|Провід АС-50
|100,20
|Провід АС-70
|100,20
|Провід А-185
|127,20
|Провід АС-95
|100,80
Tеги | Метал, Росія, Укрзалізниця