Залізниця роздала 202 мільйони на подекуди дорогуваті проводи, частина яких може бути поставлена з Росії

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 13 і 17 жовтня за результатами тендеру уклала три угоди про постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 201,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Перелік виготовленого цьогоріч товару із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк складає 4-5 років, передбачено забезпечення виконання договору 5%. Сума угод на півтора відсотки нижче від очікуваної вартості закупівлі в 204,81 млн грн.

  • ТОВ «Еней» Володимира Котляра на чолі з Сергієм Кондратенком дали 138,74 млн грн.

Провід ПБСМ-1 70 мм виробництва ТОВ «Крок Г.Т.» (Україна) або ТОВ «ЗМИ-Профит» (Росія, не під санкціями) коштує 526 грн./кг. У квітні фірма продала його «Львівській залізниці» по 539 грн./кг.

Провід ПЩ виробництва ТДВ «Гал-Кат» коштує 437 грн./кг. У вересні залізниця замовила фірмі такий провід від того ж виробника на 12% дешевше – по 391 грн./кг. А рік тому від ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» удвічі дешевше – по 203 грн./кг.

  • ТОВ «Інтеркабель Київ» поставить товару власного виготовлення на виробничих потужностях у с. Капітанівка на Київщині за 46,79 млн грн.

Провід М 120            коштує 385 грн./кг. Навесні «Львівська залізниця» замовила його «Енею» по 372 грн./кг.

Фірма «Інтеркабель Київ» є правонаступником припиненого ТОВ «Техкабель». Її заведено на кіпрський офшор «Інтеркабель Холдінгз Лімітед», а бенефіціарами значаться австрієць Алесандер Треммель-Шайност і Світлана Ігнатьєва з Козина, що на Київщині. Керує нею Олексій Савченко, підписантом є Гліб Кремень.

  • ТОВ «Крок Г.Т.» за продукцію свого виробництва отримає ще 16,30 млн грн.

Провід А-185 коштує 127 грн./кг. У відкритих джерелах його можна знайти по 98 грн./кг.

Суперником двох найбільших підрядників було ТОВ «Техелектропром» зі статутним капіталом 1 тис грн. Засновником значиться Ігор Жабюк, який володів нині ліквідованим ПП «Кабельтехпром». Директором є Микола Єгорцов, власник ТОВ «ТЕП-Україна» разом із Вікторією Трачук.

Раніше «Техелектропром» був прописаний у Києві по вул. Зоологічній, 4А, офіс 139 – за адресою масової реєстрації юридичних осіб. Потім його на певний час перереєстрували по вул. Здолбунівській, 7-Д. Тоді там знаходилося ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» Наталії Федорко, яким свого часу володів Жабюк. «ТД «Азовкабель-Київ» було офіційним дистриб’ютором виробників «Азовкабель», «Одескабель» і «Південкабель».

Постачальник Найменування товару Виробник Ціна, грн./кг із ПДВ
ТОВ «Еней» Дріт БСМ-1 4мм ТОВ «Крок Г.Т.» (Україна)

або ТОВ «ЗМИ-Профит» (Росія)

 514,20
Провід ПБСМ-1 70мм 526,20
Провід ПБСМ-1 95 мм 519,60
Дріт БСМ-1 6 мм 474,00
Провід ПЩ 4,0 ТДВ «Гал-Кат» (Україна) 436,80
Провід ПЩ 6 436,80
Провід ПЩ 10,0 436,80
ТОВ «Інтеркабель Київ» Провід М 120 ТОВ «Інтеркабель Київ» 384,82
Провід М 95 384,82
ТОВ «Крок Г.Т.» Провід АС-35 ТОВ «Крок Г.Т.» 100,20
Провід АС-50 100,20
Провід АС-70 100,20
Провід А-185 127,20
Провід АС-95 100,80

 

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