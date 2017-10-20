«Трейд коммодіті» відсудило у Міноборони 8 мільйонів гарантії і вибило 14% підвищення ціни через Platt’s

Вищий господарський суд України зобов’язав Міноборони повернути банку-гаранту ТОВ «Трейд коммодіті» 8,19 млн грн банківського зобов’язання по одному з договорів постачання палива для армії, перевіркою якого займаються НАБУ та САП. Про це свідчить постанова суду від 1 червня 2017 року.

Восени 2016 року ТОВ «Трейд коммодіті» подало позов до Міноборони про зобов’язання повернути суму банківської гарантії по одному з договорів поставки палива загальною вартістю 1,30 млрд грн., укладених 13 та 18 травня 2016 року.

Йдеться про 8,19 млн грн, що були видані «Банком “Восток”» на користь «Трейд коммодіті», якими Міноборони страхувало себе від невиконання постачальником зобов’язань за договором поставки армії зимового дизельного палива ДТ-З-К5 (клас 2) на суму 163,79 млн грн, датованого 18 травня 2016 року.

Того ж дня за ініціативою «Трейд коммодіті» сторони уклали додаткову угоду щодо збільшення вартості палива. Необхідність внесення змін до договору постачальник пояснив ростом вартості нафти марки «Brent» з моменту подання пропозиції на аукціон до дня підписання договору, а також ріст середнього котирування на «Diesel 10 ppm», опубліковане в «Platt’s European Marketscan» під заголовком «FOB MED (Italy)».

На аналогічних підставах, 15 червня фірма узгодила і уклала другу додаткову угоду з Міноборони щодо чергового підвищення ціни палива за договором.

А за третьою додатковою угодою, від 17 червня, до договору внесли зміни у частині специфікації. Від початку фірма мала постачати дизельне паливо ДТ-З-К5 (клас 2, температура фільтрування до -32 °С. Однак додатковою угодою їй дозволили також постачати паливо СS 51 класу 1 з температурою до -34°С.

Зрештою в результаті укладення додаткових угод вартість палива за договором зросла загалом на 14%.

26 липня, коли по договору було поставлено більш ніж 99,5% палива, «Трейд коммодіті» намагалось ініціювати підписання четвертої додаткової угоди в частині збільшення строків постачання, але цього разу Міноборони відмовилось.

Це рішення силовиків, у пакеті з вимогою повернути суму банківської гарантії, «Трейд коммодіті» намагалось оскаржити в судовому порядку.

Перша, друга, а потім і касаційна інстанція дійшли до висновку, що підписуючи додаткові угоди, Міноборони фактично погодилось зі зміною ціни палива. При цьому, підтримали суди відповідача, у Міноборони не було підстав укладати четверту додаткову угоду.

Разом з тим, після затвердження остаточної специфікації продукції, 17 травня, та оформлення останньої видаткової накладної по договору, 21 липня, «Трейд коммодіті» виконало свої зобов’язання по договору, а отже замовник має повернути фірмі суму забезпечення виконання договору, видане Банком «Восток».

Бенефіціарними власниками банку «Восток» є Володимир Костельман, Лія та Вадим Мороховські. Костельман та Мороховський – співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережею маркетів «Сільпо», «Фора», Le Silpo, Fozzy C&C.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють «Трейд коммодіті» у розтраті бюджетних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року, яку провели через «Вісник державних закупівель». Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

Як повідомляли «Наші гроші», у рамках кримінального провадження 11 жовтня було затримано заступника Міністра оборони України Ігоря Павловського та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гуревича.

ТОВ «Трейд коммодіті» з’явилось у державних підрядах в 2015 році після обрання Олександра Грановського народним депутатом (БПП). Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн

Інтересами фірми опікувався бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер Грановського, який у свою чергу близький до бізнес-партнера президента України Ігоря Кононенка.

У групу фірм, пов’язаних з «Трейд коммодіті» входять також ТОВ «Газтрейд» та ТОВ «Август пром». Здобутки групи за два роки становлять майже 10 млрд грн.

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