Оточення Продивуса виграло у «приватівця» 120 мільйонів на міст у Франківську

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 17 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» третю чергу будівництва моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вул. Хіміків-Надрічна за 120,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2019 року підготують територію, влаштують фундаменти проміжних опор, опори, прогонову будову, покриття, сполучення шляхопроводу з насипом, технологічний міст, водовідведення, освітлення. Роботи щодо вертикального транспорту виконає субпідрядник ТОВ «Мостобудівельний загін № 122», яким володіє ТОВ «Управління механізації цивільного будівництва» Андрія Копійки та Олега Веретинського. Гарантійний строк складає 10 років.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 14-15 тис грн./т, а ціни деревини не перевищують 2 820 грн./куб. м, що відповідає ринку та іншим тендерам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бетон В40 М500 10 мм і менше придбають по 1 533 грн./куб. м. У відкритих джерелах ціни подібних бетонів В40 М500 без зазначення крупності наповнювача починаються від 2 тис грн./куб. м.

Асфальтобетон високо пористий крупнозернистий марки 2 коштує 1 208 грн./т, а суміш ЩМА-20 – 1 900 грн./т. Нещодавно на тендері Київської САД приготування суміші ЩМА-20 коштувало на 11% дешевше – 1 717 грн./т.

Покриття Сілол куплять по 155 грн./кг, тоді як в інтернет-магазинах ціни його різновидів різняться у межах 69-186 грн./кг.

Естакади монорейкові зі сталі С255 за ТУ 34-03-16020-79 замовили по 53 700 грн./т.

Сферичні опорні частини «Maurer» коштують по:

110 тис грн. – KGA6000 і KGA6000-1

177 тис грн. – KGE6000 і KGE6000-1

169 тис грн. – KGEQ6000

143 тис грн. – KGE2000

153 тис грн. – KF9000

Під час аукціону переможець знизив ціну на 40%. Ціна угоди на 42% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 206,60 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ПБС», яке контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який торік націоналізували.

ТОВ «МСУ-2» та «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» (Азербайджан) не допустили до торгів за відсутність відповідно календарного плану та дозволу на небезпечні роботи.

Броварська фірма «Мостобудівельний загін №112» є правонаступником однойменного дочірнього підприємства ПАТ «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса. Зараз її засновником є вінницьке ТОВ «Меткон Плюс» В’ячеслава Бабіцького зі статутним капіталом 1 тис грн.

Бабіцький керує ПП «Промбудсервіс 2005» Вікторії Яворської – помічниці Продивуса.

Частину техніки переможець орендує у ТОВ «Будівельне управління механізації» Дмитра Годованюка і Сергія Воловика, відомих як менеджери «Мостобуду».

Аналогічні договори на будівництво Подільського моста і розв’язки на Московській площі в Києві теж були укладені з генпідрядником «Мостобудом».

Усього з 2011 року переможець виграв тендерів на 254,07 млн грн., із яких нинішній – найбільший і перший в Івано-Франківської міськради.

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