На Вінниччині поліцейський начальник отримав 5 років умовно за збір щомісячної данини з підприємця

Заступника начальника Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Вадима Луцишена визнано винним в отриманні хабара і засуджено до 5 років ув’язнення умовно. Про це свідчить вирок Ямпільського райсуду від 12 жовтня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між Луцишеном та прокуратурою.

Згідно з матеріалами суду, у травні-червні цього року Луцишен, виконуючи обов’язки начальника Ямпільського ВП, вимагав від підприємця щомісячну плату у 10 тис. грн за «не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з видобуванням каменю-пісковику».

Хабар Луцишен отримав тричі, востаннє – 5 вересня, після чого був затриманий.

20 вересня він уклав угоду про визнання винуватості, згідно з якою визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення по ч.3 ст. 368 КК (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Ця стаття передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Згідно з укладеною і затвердженою судом угодою, Луцишен був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно з 3-річним іспитовим строком. Йому також заборонено працювати в правоохоронних органах протягом 2 років.

Суд прийшов до висновку, що така міра покарання є «достатньою для виправлення обвинуваченого, його перевиховання, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, що відповідає його особі та є достатнім для досягнення, передбачених ч.2 ст.50 КК України цілей покарання».

Суд також конфіскував у дохід держави 10 тис. грн, які були передані Луцишену в якості хабара.

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