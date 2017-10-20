НОВИНИ

20.10.2017

«Трейд коммодіті» відсудило у Міноборони 8 мільйонів гарантії і вибило 14% підвищення ціни через Platt’s

На Вінниччині поліцейський начальник отримав 5 років умовно за збір щомісячної данини з підприємця

19.10.2017

Насіров носитиме браслет ще до 14 грудня, але вже з можливістю виїжджати з Києва

Армійський постачальник «Трейд коммодіті» купував в Росії присадки, які використовують для «бодяжництва» палива

Розенблата затримали в аеропорту під час втечі з України з незадекларованими діамантами

Запорізькі судді поскаржаться на адвокатів «фірташівського» Сивака у дисциплінарну комісію

НАЗК перевірить менеджерів «ДВРЗ», які забули узгодити вартість перепроданого між собою автомобіля

Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Рідна фірма головного дорожника Сум випхала азербайджанців з торгів на 99 мільйонів завдяки дискримінаційному листу «Укравтодора»

Миколаївські стивідори купили Toyota Highlander за 1,3 мільйона

Армія дає новачку 64 мільйони на одяг, викинувши дешеву стару фірму з його ж сім’ї за недотримання угод

СБУшний заступник Москаля задекларував 400 тисяч євро, а нерухомість записав на тестя

Залізниця за 97 мільйонів замовила «Юнікону» подекуди дешевші запчастини до пасажирських вагонів, ніж торік

«Антонов» заплатить 182 мільйони за ремонт двигунів «Русланів»

18.10.2017

Співробітників Мін’юсту «волею міністра» змушували писати заяви на звільнення без дати

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

На Вінниччині поліцейський начальник отримав 5 років умовно за збір щомісячної данини з підприємця

20 Жовтня 2017

Момент затримання В. Луцишена під час отримання хабара на початку вересня 2017 року. Фото: сайт Нацполіції Вінницької області

Заступника начальника Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Вадима Луцишена визнано винним в отриманні хабара і засуджено до 5 років ув’язнення умовно. Про це свідчить вирок Ямпільського райсуду від 12 жовтня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між Луцишеном та прокуратурою.

Згідно з матеріалами суду, у травні-червні цього року Луцишен, виконуючи обов’язки начальника Ямпільського ВП, вимагав від підприємця щомісячну плату у 10 тис. грн за «не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з видобуванням каменю-пісковику».

Хабар Луцишен отримав тричі, востаннє – 5 вересня, після чого був затриманий.

20 вересня він уклав угоду про визнання винуватості, згідно з якою визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення по ч.3 ст. 368 КК (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Ця стаття передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Згідно з укладеною і затвердженою судом угодою, Луцишен був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно з 3-річним іспитовим строком. Йому також заборонено працювати в правоохоронних органах протягом 2 років.

Суд прийшов до висновку, що така міра покарання є «достатньою для виправлення обвинуваченого, його перевиховання, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, що відповідає його особі та є достатнім для досягнення, передбачених ч.2 ст.50 КК України цілей покарання».

Суд також конфіскував у дохід держави 10 тис. грн, які були передані Луцишену в якості хабара.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.10.2017

Вінниця На Вінниччині поліцейський начальник отримав 5 років умовно за збір щомісячної данини з підприємця

19.10.2017

Запоріжжя Запорізькі судді поскаржаться на адвокатів «фірташівського» Сивака у дисциплінарну комісію

Донецьк Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Суми Рідна фірма головного дорожника Сум випхала азербайджанців з торгів на 99 мільйонів завдяки дискримінаційному листу «Укравтодора»

Миколаїв Миколаївські стивідори купили Toyota Highlander за 1,3 мільйона

18.10.2017

Донецьк Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

Київщина На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Донецьк Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

Київ «Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

Черкаси Нова фірма улюбленців «Укргідроенерго» виграла 56 мільйонів на дорогуватий переїзд через Канівську ГЕС

Одеса Одеські портовики розіграли 6 мільйонів за чотири «Фольксвагени»

17.10.2017

Одеса «Прокладка» без досвіду взяла 140 мільйонів на житло і госпіталь ДПСУ за таємними цінами

Суми Авіатори «Укроборонпрому» купили підшипники у фірми, підозрюваної у фіктивних поставках запчастин

Київ Інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів купив Toyota Camry за 700 тисяч

Суми Суми замовили штучну ялинку з ілюмінацією за півтора мільйона

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ