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Краматорський водоканал за гроші Євросоюзу замовив обладнання від виробника, якого немає в реєстрі ЄС

20 Жовтня 2017

Комунальне виробниче підприємство «Краматорський водоканал» 26 вересня офіційно завершила роботи з реконструкції системи очисних споруд, які були виконані МПТВП «Оніко». Про це повідомив сайт водоканалу.

Реконструкція системи знезараження стічної води на очисних спорудах виконана з рахунок коштів міського бюджету та гранту Європейського Союзу в рамках проекту «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів міста Краматорськ, які опинилися під впливом конфлікту». Роботи виконувалися протягом серпня – вересня 2017 року підрядною організацією «Оніко».

Замовлення фірмі «Оніко» було зроблено без проведення відкритих торгів, вартість угоди склала 12,69 млн грн. Хоча рік тому «Краматорськ водоканал» намагався замовити ці роботи через «Прозорро». Тоді замовник відхилив дешевших конкурентів і обрав переможцем «Оніко», яке пропонувало обладнання американської фірми «MIOX». Відхилена фірма «Промтехвод» Сергія Кокоріна, Володимира і Тетяни Максимових оскаржила торги в АМКУ і зрештою вони були взагалі відмінені.

Відмітимо, що фірма «MIOX», установку якої «Оніко» обіцяло встановити в Краматорську, відсутня у європейському Регламенті з біоцидів – у переліку (скачати пдф) вказані фірми, які пройшли перевірку компетентних органів і яким дозволено з вересня 2015 року продавати свою продукцію в країнах Євросоюзу.

В липні 2016 року Краматорська міська прокуратура відкрила провадження №42016051390000074 за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями «Краматорського водоканалу» під час закупівлі коштовного обладнання.

Власником «Оніко» є киянин Анатолій Колесніков. З 20018 року фірма отримала держзамоелнь на 72,01 млн грн.

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