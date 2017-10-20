Кабмін дав 95% передоплати на 9 місяців по спортмайданчикам у дитячому таборі в Одесі

Кабінет міністрів погодив розроблений Міністерством соціальної політики проект постанови, який передбачає внесення змін до процедури замовлення робіт з будівництва та реконструкції ДП «Український дитячий цент «Молода гвардія» (Одеса) вартістю 50,60 млн грн.

Відповідний документ було прийнято на засіданні уряду 18 жовтня.

В пояснювальній записці до постанови Мінсоцполітики вказало, що до кінця року в «Молодій гвардії» заплановано роботи з переведення котельні з мазуту на природній газ, реконструкція та будівництво двох критих майданчиків з футбольним та волейбольно-баскетбольними полями та двох відкритих майданчика для гри в волейбол та баскетбол. Також запланована реконструкція двох критих тенісних кортів, будівництво мотузкової дороги та відкритого тренажерного майданчику, розробку проектно кошторисної документації з реконструкції харчового блоку, будівництво системи зовнішнього освітлення та початок реконструкції табору «Морський».

Запропоновані Мінсоцполітики зміни до процедури замовлення дають замовнику можливість використовувати в якості авансу 95% від вартості робіт на строк до 9 місяців.

З документу узгодження позицій відомо, що в першому варіанті проекту постанови і Мінсоцполітики просило на роботах в «Молодій гвардії» використовувати 100% від вартості закупівлі в якості авансу. У відповідь на зауваження Мінекономіки що це може вплинути на готовність підрядника виконувати роботи якісно, Мінсоцполітики погодилося знизити рівень авансу до 95%.

В свою чергу Міністерство фінансів заявило, що діюча урядова постанова передбачає виділення авансу на строк до трьох місяців, а збільшення терміну утричі викликає ризики безпідставно відволікання бюджетних коштів. «Фактично це надання за бюджетні кошти безвідсоткового кредиту» – заявив Мінфін.

Це зауваження в Мінсоцполітики відхили.

«Виконання запланованих робіт потребує значного обсягу часу. Зокрема планується встановити дитячі спортивні майданчики. Порушення технологічного процесу при їх будівництві вплине на якість робіт і, як наслідок, на безпечність конструкцій для дітей. Крім того, проведення робіт у несприятливих погодних умовах призведе до їх здорожчання. З урахуванням терміну проведення тендерних процедур та погодних умов залишається два місяці, протягом яких є можливість виконати тільки частину робіт», – заявили в Мінсоцполітики.

З урядових матеріалів відомо, що кошти на будівництво та реконструкцію «Молодої гвардії» були виділені у серпні під час внесення змін до державного бюджету на 2017 рік.

Змінами до державного бюджету, які були внесені третього серпні, передбачено виділення на будівництво та реконструкцію УДЦ «Молода гвардія» 50,60 млн грн.

З квітня 2016 року міністром соцполітики є Андрій Рева, який до того 11 років був заступником голови Вінниці Володимира Гройсмана.

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