Фірма дружини голови Покровської РДА виграла тендер, маючи податковий борг і довідку про відсутність боргу

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Комунальний заклад охорони здоров’я «Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»(с. Гришине, Покровський район, Донецька область) 9 жовтня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Волна» на постачання бензину марки А-92 на суму 835 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За умовами укладеного договору «Волна» має до кінця цього року поставити замовнику та дев’яти підпорядкованих йому амбулаторіям 37680 л. бензину марки А-92 за ціною 22,15 грн. /л.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Параллель ОПТ» з дорожчою на 0,2% пропозицією. «Волна» завантажило в систему «Прозорро» копію сертифікату відповідності на бензин з відтиском печатки «Лабораторія нафтопродуктів» ТОВ «Параллель-М ЛТД». Копію того самого сертифікату відповідності завантажило і ТОВ «Паралель ОПТ».

У складі своєї пропозиції «Волна» завантажило довідку за підписом директора товариства Нікітіна Ю.В. про відсутність заборгованості з податків і зборів. Одночасно, за даними ДФС України на 12.10.2017 р. фірма має податковий борг, а щодо майна товариства виникла податкова застава. Разом з цим, за даними сервісу Opendatabot станом на 01.09.2017 р. «Волна» мало податковий борг у розмірі 21 тис грн.

Власниками зареєстрованого в Покровську «Волна» є Вікторія Жварницька (41%), Світлана Шишко (41%) та Тамара Лисенко (18%). Директором товариства з вересня 2016 р. є Олексій Нікітін. Шишко та Лисенко також є співвласниками низки фірм.

Чоловік Світлани Шишко – Анатолій Шишко, є головою Покровської райдержадміністрації Донецької області.

Засновниками «Паралель ОПТ» є ТОВ «Гефест ЛТД» та ТОВ «Паралель-М», а кінцевим бенефіціаром – Рінат Ахметов.

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