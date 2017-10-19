Запорізькі судді поскаржаться на адвокатів «фірташівського» Сивака у дисциплінарну комісію

Колегія суддів Заводського районного суду Запоріжжя звернеться до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щодо притягнення захисників директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака до дисциплінарної відповідності через неявку на засідання суду без поважних причин. Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Підготовче засідання мало відбутися 18 жовтня. Натомість, захисники Володимира Сивака 17 жовтня подали до суду клопотання про перенесення розгляду справи у зв’язку із зайнятістю в інших судових процесах.

Так, адвокат Юрій Іващенко в цей же час мав перебувати на судовому засіданні стосовно обвинувачення колишнього голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області Сергія Шинкаренка в організації функціонування так званих податкових ям, пов’язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

Ще один захисник Сивака, Андрій Смирнов, послався на необхідність перебування на судовому засіданні стосовно обвинувачення колишнього голови Партії регіонів Олександра Єфремова у сепаратизмі та державній зраді.

Водночас, жодних доказів про наявність вищевказаних підстав адвокати суду не надали.

Попереднє судове засідання, призначене на 15 вересня, також не відбулося у зв’язку з неявкою адвокатів Сивака.

З огляду на це прокурор Антикорупційної прокуратури Ольга Ярова клопотала суд призначити Сиваку державного захисника задля уникнення чергового перенесення підготовчого засідання. Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора, оскільки Володимир Сивак не захотів відмовлятися від послуг своїх захисників. Разом з цим, у зв’язку з повторною неявкою захисників на підготовче засідання без поважних причин, суд вирішив звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та м. Києва з питанням про наявність підстав до притягнення обох захисників до дисциплінарно відповідальності.

Наступне підготовче судове засідання призначене на 14.00 9 листопада.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро звинувачує директора ТОВ «Запорізький титано – магнієвий комбінат» Володимира Сивака у розтраті 492 млн грн, які надійшли від «Толексіс Трейдінг Лімітед» Дмитра Фірташа (49%) саме для технічної модернізації комбінату. Кошти надійшли згідно затвердженої інвестиційної програми створеного ТОВ «Запорізький титано – магнієвий комбінат» на базі однойменного державного підприємства в 2013-му році. Співвласниками новоствореної юрособи стали держава у особі Фонду держмайна (51%) та «Толексіс Трейдінг Лімітед» Дмитра Фірташа (49%).

До призначення на посаду директора ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак працював заступником голови правління – комерційним директором найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – «Кримського содового заводу», підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа.

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