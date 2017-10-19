Залізниця за 97 мільйонів замовила «Юнікону» подекуди дешевші запчастини до пасажирських вагонів, ніж торік

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 18 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди з ПрАТ «Юнікон» про поставку запасних частин до пасажирських вагонів на загальну суму 97,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 89 найменувань запчастин виробництва ДНВП «Об’єднання Комунар» (Харків), ФОП Жук О. Ю. (Дніпро), ФОП Савков Д. Ю., ТОВ «Іноваційна компанія «Візеріон».

Деякі з них подешевшали проти минулорічних цін. Наприклад, двері котельного відділення кр. Ю.01.09.01.300 коштують 23 328 грн./шт. У грудні 2016 року їх замовляли цій самій фірмі на 7% дорожче – по 24 975 грн./шт.

Щити Ю.01.01.170-02 коштують 16 764 грн./шт., що на 10% дешевше від торішньої ціни «Юнікону» в 18 378 грн./шт.

Щити кр. Ю.03.03.120 і кр. Ю.03.03.120-01 коштують відповідно 7 512 грн./шт. і 10 536 грн./шт. Торік вони були на відсоток дорожчими – 8 016 грн./шт. і 10 660 грн./шт.

Сума угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 97,50 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст» екс-депутатів від Партії регіонів Любові Паронової (Вільнянської міськради) і Костянтина Лебедя (Вільнянської райради). Воно володіє ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод» (Запорізька обл.), з яким входить в асоціацію «Ріст-Холдинг», що виготовляє товари для залізниці. Обидва учасники не знижували ціни під час аукціонів.

Харківське ТОВ «НВО «А.Т.О.Р.» Володимира Морозова на чолі з Денисом Войтенком не допустили до торгів через відсутність атестату виробництва чи довідки про обладнання і кваліфікованих працівників чи сертифікату управління якості виробника. Також фірма не вказала гарантійні терміни зберігання у паспортах якості та надала погодження профільного департаменту «Укрзалізниці» на матеріал, але не на окремі вироби.

Кінцевими бенефіціарами «Юнікону» є Олег Кононюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина, а директором – Олена Вороніна.

Переможець володіє ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» разом із ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Останнє є співвласником ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

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