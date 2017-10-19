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Залізниця за 97 мільйонів замовила «Юнікону» подекуди дешевші запчастини до пасажирських вагонів, ніж торік

19 Жовтня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 18 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди з ПрАТ «Юнікон» про поставку запасних частин до пасажирських вагонів на загальну суму 97,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 89 найменувань запчастин виробництва ДНВП «Об’єднання Комунар» (Харків), ФОП Жук О. Ю. (Дніпро), ФОП Савков Д. Ю., ТОВ «Іноваційна компанія «Візеріон».

Деякі з них подешевшали проти минулорічних цін. Наприклад, двері котельного відділення кр. Ю.01.09.01.300 коштують 23 328 грн./шт. У грудні 2016 року їх замовляли цій самій фірмі на 7% дорожче – по 24 975 грн./шт.

Щити Ю.01.01.170-02 коштують 16 764 грн./шт., що на 10% дешевше від торішньої ціни «Юнікону» в 18 378 грн./шт.

Щити кр. Ю.03.03.120 і кр. Ю.03.03.120-01 коштують відповідно 7 512 грн./шт. і 10 536 грн./шт. Торік вони були на відсоток дорожчими – 8 016 грн./шт. і 10 660 грн./шт.

Сума угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 97,50 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст» екс-депутатів від Партії регіонів Любові Паронової (Вільнянської міськради) і Костянтина Лебедя (Вільнянської райради). Воно володіє ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод» (Запорізька обл.), з яким входить в асоціацію «Ріст-Холдинг», що виготовляє товари для залізниці. Обидва учасники не знижували ціни під час аукціонів.

Харківське ТОВ «НВО «А.Т.О.Р.» Володимира Морозова на чолі з Денисом Войтенком не допустили до торгів через відсутність атестату виробництва чи довідки про обладнання і кваліфікованих працівників чи сертифікату управління якості виробника. Також фірма не вказала гарантійні терміни зберігання у паспортах якості та надала погодження профільного департаменту «Укрзалізниці» на матеріал, але не на окремі вироби.

Кінцевими бенефіціарами «Юнікону» є Олег Кононюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина, а директором – Олена Вороніна.

Переможець володіє ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» разом із ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Останнє є співвласником ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

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