СБУшний заступник Москаля задекларував 400 тисяч євро, а нерухомість записав на тестя

Перший заступник голови Закарпатської ОДА Іван Дуран вказав у своїй декларації 400 тисяч євро на банківському рахунку. На його тестя та тещу оформлені два будинки і автомобіль Toyota Hilux, повідомляє проект «Декларації».

Згідно декларації за 2016 рік, Іван Дуран володіє трьома земельними ділянками і будинком площею 75 кв. м у селі Щасливому Мукачівського району Закарпатської області. Його дружина Оксана є власницею двох квартир і магазину-бару в Ужгороді. Також у квітні 2014 року вона витратила близько 100 тисяч доларів за тодішнім курсом на придбання новенької автівки BMW X5. На банківському рахунку Івана Дурана зберігається 400 тисяч євро.

У 2016 році тесть Дурана Петро Гановський теж став власником нового джипа Toyota Hilux. На даний час ціни на подібні автівки в мінімальній комплектації стартують від 850 тисяч гривень. Також на Петра Гановського оформлений будинок площею 295 кв. м у селищі Сторожниця поблизу Ужгорода. А теща чиновника Степанія Гановська у свою чергу володіє ще одним 205-метровим будинком у самому обласному центрі.

Жодним бізнесом батьки дружини Івана Дурана ніколи не володіли. Сам Іван Дуран перед призначенням на посаду рік очолював Федерацію футболу Закарпаття, а до цього пропрацював 20 років у СБУ.

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