Розенблата затримали в аеропорту під час втечі з України з незадекларованими діамантами

Сьогодні об 11 годині ранку в аеропорту «Київ» (Жуляни) співробітниками НАБУ був затриманий громадянин України, депутат Верховної Ради Борислав Розенблат при спробі вилетіти рейсом W67307 Київ – Кельн в Німеччину. Про це повідомив «Лівий берег« з посиланням на джерело в аеропорту «Київ».

За словами джерела, при собі у Розенблата були золото і діаманти.

Разом з тим, у декларації народного депутата Розенблата не задекларовано жодних ювелірних виробів. З цінного рухомого майна він має лише автомобіль Mercedes S 500L4M, у дружини Jaguar XK 8 Coupe. Окрім цього він декларував $1,72 млн готівкою.

Співрозмовник LB.ua нагадав, що Розенблат вчора і сьогодні не з’явився в суд.

Нагадаємо, 18 липня Солом’янський районний суд Києва обрав Розенблата запобіжний захід у вигляді 7 млн ​​гривень застави. Йому закидають отримання хабара $ 285 тис. Хабара. Близько року тому в рамках розслідування про нелегальному видобутку бурштину на нардепа вийшла агент НАБУ. Вона назвалася представником компанії «Фуджейра» з ОАЕ, яка нібито мала намір добувати і експортувати бурштин з Житомирської області. Депутат повинен був допомогти агенту отримати ліцензію на користування надрами та внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексу спеціально під «Фуджейру», в тому числі щоб компанія платила меншу ренту за видобуток бурштину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обіцяла передати в суд справу депутатів Розенблата і Максима Полякова до 15 жовтня.

13 жовтня Солом’янський райсуд Києва не зміг розглянути клопотання САП про продовження зобов’язань, покладених на Розенблата.

17 жовтня закінчився термін носіння електронного браслета для нардепа Розенблата.

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