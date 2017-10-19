Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Покровський районний центр первинної медико-соціальної допомоги (с. Гришине, Покровський район, Донецька обл.) 9 жовтня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «Вугілля Дон Прайм» на поставку вугілля на суму 775 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Вугілля Дон Прайм» до кінця року має поставити 261 т. вугілля марки ДГ (13-100) Центру ПМСД для потреб шести сільських амбулаторій та 29 фельдшерсько-акушерських пунктів Покровського район. Вартість однієї тони вугілля становить 2 969 грн.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ПП «Промбізнес+», яке зареєстроване в с. Маринівка, Покровський р-н на Анжелу Калюжну, і цінова пропозиція якого була на 7% дешевшою. Але «Вугілля Дон Пройм» поскаржилося до АМКУ про невідповідність низки документів «Промбізнес+» вимогам тендерної документації. Комітет зобов’язав замовника скасувати рішення про визначення переможцем «Промбізнес+».

Власником та директором зареєстрованого в Запоріжжі «ТВК «Вугілля Дон Прайм» є зареєстрований у Донецьку уродженець м. Торецьк (колишній Дзержинськ) Євген Лебединський.

На початку 2017 р. прокуратура Чернігівського району Запорізької області звинувачувала Лебединського у постачанні відділу освіти місцевої РДА неякісного вугілля за договором, який він укладав як директор ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм». Але вже в березні Чернігівський районний суд повністю виправдав його у зв’язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, в якому він обвинувачувався. Наразі справа розглядається апеляційним судом.

Крім «Вугілля Дон Прайм» Євген Лебединський є директором зареєстрованого в окупованому Донецьку ТОВ «Донбас Крим», яким він володіє спільно з мешканцем також окупованого м. Антрацит Луганської області Олександром Мащенко.

Влітку цього року УСБУ в Донецькій області підозрювало ряд комерційних структур, серед яких було і «Донбас Крим», у створенні схеми придбання вугільної продукції походженням нібито з непідконтрольної уряду території і тим самим у фінансуванні тероризму. В ході обшуку 25 липня в Покровську було вилучено та в подальшому ухвалою слідчого судді заарештовано 756 т. вугілля сумнівного походження.

Також, цього літа «Донбас Крим» фігурувало у кримінальному провадженні, що розслідується УСБУ в Херсонській області. За даними слідчих, фірма нібито була задіяна у схемі закупівлі вугілля з окупованої частини Донбасу.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля