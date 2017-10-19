НАЗК перевірить менеджерів «ДВРЗ», які забули узгодити вартість перепроданого між собою автомобіля

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Національне агентство з питань запобігання корупції 17 жовтня прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій за 2016 рік начальника філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» Євгена Кузнецова та його заступника – Олега Шария. Про це стало повідомляється на сайті НАЗК.

Як повідомляли «Наші гроші», торік Євген Кузнецов задекларував дохід від відчуження рухомого майна – 1 млн грн. Йшлося про продаж автомобіля Олексію Шарию – заступнику Кузнецова. Сам Шарий у декларації за аналогічний звітний рік, вказав, що купив позашляховик Mitsubishi Pajero Wagon 2011 р.в., однак, – за 650 тис. грн.

Того ж року, 31 березня, Кузнецов зареєстрував право власності на BMW X5 2016 року випуску за 1,9 млн грн, а під кінець року, у грудні 2016, дружина Кузнецова Оксана оформила на себе кросовер Toyota Venza 2013 модельного року.

Уся нерухомість подружжя Кузнецових записана на Оксану Кузнецову. Це дві квартири у Києві загальною площею 198 кв м та садовий будинок на 146 кв м з ділянкою площею 0,25 га з місцерозташуванням у селі Жовтневе Бориспільського району на Київщині.

За даними ЄДР, 26 лютого 2016 року дружина Євгена Кузнецова, Оксана Кузнецова, зареєструвалась як підприємець з основним видом діяльності – діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування, а на кінець року Кузнецов показав її дохід від зайняття підприємництвом – 4,99 млн грн.

Нагадаємо, Євген Кузнецов очолив «Дарницький вагоноремонтний завод» у травні 2015 року. Раніше провадив бізнес з Андрієм Черніковим, керівником фірми, яку пов’язували з Віктором Януковичем, – ТОВ «Прем’єр Лізинг» (нині в стані припинення).

Річна зарплата Євгена Кузнецова як керівника «ДВРЗ» склала 120 тис грн. «Укрзалізниця» проводить закупівлі вантажних вагонів на мільярди гривень саме через це підприємство.

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