Насіров носитиме браслет ще до 14 грудня, але вже з можливістю виїжджати з Києва

Суд продовжив відстороненому главі ДФС України Роману Насірову процесуальні обов’язки до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область. Таке рішення ухвалила 19 жовтня слідчий суддя Людмила Кізюн, повідомив кореспондент “Наших грошей” з зали суду.

Суд дозволив Насірову переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці.

Суд залишив для Насірова обов’язок носити електронний браслет. Браслет можна тимчасово знімати, якщо того потребують медичні процедури. Як відомо, раніше Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування, однак отримав відмову.

Решту обов’язків суд залишив без змін, а саме: здати паспорти і інші документи, що дають право виїзду закордон; прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Сьогоднішнє засідання у Солом’янському райсуді розпочалося із запізненням на дві години, і тривало майже десять годин.

Відзначимо, що іншому підозрюваному по цій справі – голові Департаменту погашення боргу ДФС України Володимиру Новікову 12 жовтня суд продовжив строк дії покладених на нього обов’язків до 12 грудня включно. Новіков після оголошення йому підозри перебуває у декретній відпустці.

Нагадаємо, 2 березня Роману Насірову було пред’явлено підозру у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку, на суму 2,02 млрд грн. Насірову загрожує до 6 років позбавлення волі.

На початку серпня досудове розслідування було завершено, Насіров і Новіков зі своїми захисниками почали ознайомлюватися з матеріалами справи, які налічують 240 томів.

11 жовтня суд обмежив Насірову і Новікову строк ознайомлення з матеріалами до 6 листопада. Сторона захисту досі не відкрила свої матеріали стороні обвинувачення для ознайомлення.

Насіров паралельно через адмінсуд намагається довести, що вся відповідальність за рішення про надання розстрочки лежить на місцевих ДПІ, адже саме вони здійснювали відповідний аналіз, а він лише спирався на висновки ДПІ. Розгляд цієї адмінсправи відбувається у письмовому провадженні, і до 5 серпня суд мав винести рішення, однак його досі немає у держреєстрі судових рішень.

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