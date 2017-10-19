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Миколаївські стивідори купили Toyota Highlander за 1,3 мільйона

19 Жовтня 2017

Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» (Миколаїв) 17 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Кит-Т» два легкових автомобіля загальною вартістю 1,89 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить Toyota Highlander за 1,28 млн грн. Семимісний автомобіль матиме  салон з комбінованою шкірою + вставки, що імітують дерево, подушки безпеки, аудіо систему Toyota Touch з функцією Go Plus з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0”, клімат-контроль. У відкритих джерелах є інформація, що подібні автівки продають за 1,28 млн грн.

Крім того, «Ольвія» отримає Toyota Camry за 603 тис грн., яка матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач, камеру заднього виду, датчики передньої та задньої парковки, підігрів передніх сидінь, 2-зонний клімат-контроль, подушки безпеки водія та переднього пасажира, аудіо систему Toyota Touch 2 (радіо, CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1″. Такі автомобілі можна придбати за 704 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом «Кит-Т» було ТОВ «Авто-плаза» Олексія Панасюка та депутата Херсонської міськради від «Укропу» Валерія Боржкова. На обох лотах його пропозиція була вищою.

Миколаївське ТОВ «Кит-Т» належить Геннадію Крашеніннікову та Андрію Туріці, який також є директором.

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