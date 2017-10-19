Армія дає новачку 64 мільйони на одяг, викинувши дешеву стару фірму з його ж сім’ї за недотримання угод

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Міністерство оборони України з 8 вересня по 9 жовтня за результатами тендеру повідомило про намір укласти три угоди з ТОВ «Імпекс Сток» про закупівлю спідньої білизни на загальну суму 64,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня поставлять 107 тис комплектів із зимових сорочки та кальсонів виду 2 (ТУ 14.1-10600034022-2016): 35 тис – по 614 грн., 42 тис – по 617 грн. та 30 тис – по 570 грн.

У серпні 2016 року ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» і ТОВ «Торговий дім «Промінь» продали армії такі комплекти за цими ж техумовами по 580 грн. за комплект.

Ціна від переможця аукціонів на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,77 млн грн. Хоча за всіма лотами по три-п’ять фірм пропонували на 14-66% нижчі ціни. Але їх усіх відхиляли з різних причин.

Найдешевші «Трикотажна фабрика «Роза», «Торговий дім «Промінь» і ТОВ «Абіт-Текс» відхилили за невиконання умов договору з Міноборони щодо якості та/або терміну протягом року до аукціону, ТОВ «Італтекс Меріно» – за невідповідність товару, а ФОП Лавренюк Олена Григорівна – за відсутність деяких сторінок паспорту і прострочену на час переговорів довідку про відсутність податкової заборгованості.

«Абіт-Текс» оскаржив торги за одним лотом в АМКУ, але його відхилення було визнане правомірним. Однак скаржник довів, що «Імпекс Сток» приніс статут із підписом засновника замість необхідного підпису керівника. Адмінколегія зобов’язала замовника скасувати рішення про визначення «Імпекс Сток» переможцем за цим лотом, що той і зробив, але після повторної оцінки пропозицій фірма знову була обрана переможцем.

Створений у березні столичний «Імпекс Сток» вперше виграв тендер. Засновником є киянка Віра Крива 1933 р.н., а директором – Віталій Якименко.

Віра Крива – бабуся головного спеціаліста АМКУ Олександра Гріпаса та мати Петра Гріпаса, який є акціонером відхиленої «Трикотажної фабрики «Роза» разом із Михайлом Вайнбергом, канадською корпорацією «Вiстек Корпорейшн» Іллі Вайнберга та її ж українським ДочП «Мевiс». Михайло Вайнберг колись володів ТОВ «Інтеркотеджбуд» з Лідією Палатною, матір’ю нардепа від «БПП» Артура Палатного.

Переможець вказує себе виробником, але не має швачок у штатному розписі, хоча поставляв футболки орендодавцю швейних машин і цеху в Коростені – ПрАТ «Арсанія» Іллі Вайнберга, Лариси Андрієнко, Петра Гріпаса і Марка Винарського. Останній очолював правління «Виробниче об’єднання «Харків», чиїм правонаступником є ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко. Родич Марка Винарського – Олександр Винарський володіє ТОВ «ТК-Синтез» з Олександром Соколовським – віце-президентом Конфедерації роботодавців України, президентом Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром».

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