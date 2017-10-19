Армійський постачальник «Трейд коммодіті» купував в Росії присадки, які використовують для «бодяжництва» палива

Фірми з групи «Трейд коммодіті» на десятки мільйонів гривень закуповували в Росії паливо та присадки, які використовують для його нелегального виробництва. Про це пише Євген Головатюк у «Ліга.net».

ТОВ «Август Пром» з групи «Трейд коммодіті», яку контролюють Андрій Адамовський та Володимир Трофименко, з 2016 року імпортує великі партії дизельного та авіаційного палива. За вісім місяців цього року «Август Пром» закупив палива і присадок для бензинів за кордоном на більш ніж $100 млн. При цьому підконтрольне Адамовському та Трофименнку ТОВ «Газтрейд» отримувало держпідряди Міністерства оборони на поставку палива виробництва «Август Пром».

Ще одна фірма ТОВ «Укр Петрол» з групи «Трейд коммодіті», у якої остання купувала паливо, в 2015-2016 роках була крупним імпортером присадок для палива. За даними «Ліги», за цей період «Укр Петрол» тільки в Росії закупив компонентів бензинів на $6,5 млн. Серед них суміші ароматичних вуглеводнів, пентан, ізопентан, етилбензол, кумол. «Укр Петрол» є фігурантом кримінальної справи, відкритої Нацполіціей в зв’язку незаконним виготовленням палива без сплати акцизів. Факт поставки «Укр Петроль» присадок на адресу «Трейд коммодіті» зафіксований в системі «Прозорро».

Після того як поліція зацікавилася діяльністю «Укр Петрола», група «Трейд коммодіті» змінила основного постачальника компонентів палива. З 2017 року ним стало ТОВ «ХімПродТорг ЛТД» з Дніпра. Її власник і керівник – Станіслав Аркаєв. Раніше він працював в «Укр Петроль», де відповідав за антикорупційну діяльність. В січні-серпні компанія завезла близько 450 тонн N-метиланилину, що додається в низькооктанове паливо для отримання неетилованих бензинів.

«ХімПродТорг» також імпортує великі партії авіаційного палива. Більшість таких поставок йдуть через відомого трейдера Coral Energy, якого вважають близьким до азербайджанської Socar. Паливо імпортується з Греції, Італії, Туркменістану, Саудівської Аравії. У 2016 році великі обсяги палива група «Трейд коммодіті» також закуповувала в Росії.

Крім «ХімПродТорг» в кінці 2016-початку 2017 року компоненти бензину для «Трейд коммодіті» поставляв в Україну «Август Пром», зокрема кумол і N-метиланилин. Присадки завозилися з Росії (ПАТ Пігмент, ЗАТ Сибур-Петрокон) та Індії (Aarti Industries Limited).

«У самих поставок компонентів в Україну немає нічого незаконного, якщо в подальшому вони не застосовуються для нелегального виробництва палива та несплати податків», – пише журналіст.

Нагадаємо, НАБУ 11 жовтня затримало замміністра оборони та керівника паливного департаменту держзакупівель МОУ за тендер 2016 року вартістю 1,30 млрд грн., який виграло «Трейд коммодіті». Тоді міністерство віддало перемогу фірмі по низькій ціні, однак згодом кілька разів підіймало закупівельну ціну додатковими угодами. За даними слідства, це призвело до розтрати 149 млн грн.

ТОВ «Трейд коммодіті» зареєстровано на Вадима Майко, який ще місяць тому зник від слідства.

Інтересами цієї фірми опікується бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського, який у свою чергу близький до бізнес-партнера президента України Ігоря Кононенка. 16 жовтня Адамовський разом з бізнесменом Володимиром Трофименком офіційно визнали, що є інвесторами «Трейд коммодіті». Відразу після спілкування з пресою одного з інвесторів – Трофименка – затримали детективи НАБУ.

Як повідомляли «Наші гроші, ТОВ «Трейд коммодіті» з’явилось у державних підрядах в 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.

Окрім цього в держзакупівлях також беруть участь пов’язані з «Трейд коммодіті» фірми – ТОВ «Газтрейд», яке за два роки отримало підряди на 2,19 млрд грн., і ТОВ «Август пром» зі здобутками 0,87 млрд грн. Таким чином здобутки групи за два роки становлять 9,92 млрд грн.

Нагадаємо, «Трейд коммодіті» і Олександр Грановський кредитуються у банку «Південний».

Саме у цей банк з «Приватбанку» нещодавно перевела рахунки компанія «Укртатнафта». «Укртатнафта» і вищезгадані мережі АЗС, з яких «Трейд коммодіті» пропонувала постачати паливо поліції, контролюються групою «Приват» Ігоря Коломойського.

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