Співробітників Мін’юсту «волею міністра» змушували писати заяви на звільнення без дати

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18 Жовтня 2017
Один з колишніх працівників Міністерства юстиції передав телепрограмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» аудіозапис розмови, на якому зафіксовано вимагання від нього заяви на звільнення без дати у якості «запобіжного заходу».
За словами екс-співробітника, запис зроблений 2015 року в кабінеті тодішнього директора Департаменту кадрової роботи Мін’юсту Сергія Грибаня (нині Грибань працює в Міністерстві на іншій посаді).
Серед іншого на записі зафіксовано такий діалог:
– Сказали у всіх працівників ДВСа [Державна виконавча служба – ред.] відібрать заяви – запобіжні заходи – на звільнення за власним бажанням з тих посад, на яких ви працюєте…
– Ммммм. Еще раз. Собрать заявления для чего?
– Про звільнення вас з посад.
– Я прошу прощения, но если мы с вами в правовом поле говорим о заходах, как вы сказали, за…?
– Запобіжних.
– А чем это предусмотрено – «запобіжні заходи»?
– Ничем.
– А чем вызвано? Есть ко мне какие-то вопросы? Какие-то проблемы где-то, может быть, какие-то?
– Я выполняю волю руководства, которое … все потихоньку приходят там: с Департамента регистрации, с Департамента исполнительной службы. Мне напрямую дает поручения министр, поэтому как бы… Це не моя воля, а воля міністра.
На аудіозаписі неодноразово чутно: заяви про звільнення без дати мусять писати співробітники Департаментів державної виконавчої служби та реєстрації (під час створення цих департаментів внаслідок ліквідації окремих служб). Це саме ті два департаменти, у керівництві яких з 2015-го почали оселятися друзі «сірого кардинала» Мін’юсту Андрія Довбенка, знайомство з яким намагався приховати міністр юстиції Павло Петренко.
9 жовтня редакція програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» надіслала в Міністерство юстиції та особисто радниці з комунікацій міністра Олені Семикіній запит з пропозицією зустрітися зі згаданими в аудіозаписі посадовцями і прокоментувати його. Станом на день виходу програми в ефір, 16 жовтня, жодної відповіді на цю пропозицію від Мін’юсту не надійшло. Пізніше в Міністерстві повідомили, що не вважають за потрібне давати коментар на цю тему від імені міністра.
Аудіозапис завершується написанням примусової заяви.
У подальшому, після відмови співпрацювати на умовах «заробляй і ділись», співробітник, що зафіксував цю розмову, був звільнений з Мін’юсту і вирішив судитися щодо поновлення на посаді. Наразі він має рішення судів трьох інстанцій про таке поновлення. У реєстрі судових рішень можна знайти й інші аналогічні позови від екс-мін’юстівців. У судових рішеннях зафіксовано, зокрема, таке:
«Як вбачається з пояснень позивача, призначення його на посаду […] відбулось за умови незаконного вимагання підписання заяви про звільнення з займаної посади за угодою сторін, без зазначення дати, яка була відібрана у нього безпосередньо керівником Департаменту кадрової роботи та державної служби Міністерства юстиції України».
Суди приймали рішення на користь звільнених працівників, виходячи з факту відсутності в особистій заяві співробітників конкретної дати, з якої вони «бажають» звільнитися.
У примусових заявах на звільнення співробітники зазначали:
«датою звільнення вважати дату реєстрації наказу про звільнення» (це також чутно на аудіозаписі). Натомість «обов’язковою умовою для звільнення працівника за п. 1 ст. 36 КЗпП України є домовленість сторін про дату звільнення», – сказано в судових рішеннях.
Також зазначається, що співробітники в подальшому спрямовували в Мін’юст заяви про відкликання примусових заяв на звільнення, однак у Міністерстві їх не брали до уваги.
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