Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

КП «Парк культури і відпочинку» Слов’янської міської ради (Донецька обл) 6 жовтня за неконкуретною процедурою уклало угоди з ФОП Хоченков Костянтин Олексійович на монтажні роботи загальною вартістю 156 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підприємець здійснить за 108 тис грн. монтаж танцювального майданчика, а відповідно іншої угоди він змонтує ще дитячий майданчик, вартість робіт на цьому об’єкті оцінена в 48 тис грн. Обидва майданчики розміщено в Шовковичному парку Слов’янська.

Комунальники не опублікували до договору кошторис матеріалів та вартості робіт, що не дозволяє порівняти ціни з ринковими. Відомо, що гарантійний термін робіт – рік.

Згідно графіків робіт, ФОП Хоченков має встановити танцмайданчик до кінця третьої декади листопада, дитячий майданчик до кінця третьої декади жовтня. Але вказані вказані об’єкти вже були встановлені влітку цього року. Наприклад, під час святкування Дня Незалежності у парку 24 серпня функціонував як дитячий майданчик, так і танцювальний.

Нагадаємо, у вересні «Парк культури і відпочинку» уклав з ФОП Хоченков, договір на будівництво вуличного туалету в Шовковичному парку у Слов’янську. У складі тендерної документації Хоченков залишив пустою довідку про щодо матеріально-технічної, тому що не мав документів на власну техніку.

ФОП Хоченков при реєстрації вказав номер телефону +380502095629. Ідентичний номер в ЄДР вказав інший підприємець зі Слов’янська – Будюхін Григорій Васильович, який також зареєструвався минулого року. З 16 конкурентних торгів, у яких приймав участь ФОП Хоченков, 11 разів він перетинався з ФОП Будюхін. Одного разу Хоченков навіть конкурував з ФОП Будюхіна Флорика Володимирівна, яка є дружиною Григорія Будюхіна.