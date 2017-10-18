Одеські портовики розіграли 6 мільйонів за чотири «Фольксвагени»

ДП «Одеський морський торговельний порт» 3 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Алекс СО» чотири легкових автомобілів на загальну суму 6,07 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Фірма поставить автівку Volkswagen New Amarok DoublCab RODEO 2.0 TDI 140PS за 1,03 млн грн. Автомобіль матиме дизельний двигун, 3 розетки 12В, багатофункціональний дисплей, подушки безпеки водія та переднього пасажира, бокові подушки безпеки спереду, подушки безпеки для голови, декоративні вставки Deep Inox, напівавтоматичний кондиціонер «Climatic», круїз-контроль. Amarok у комплектації RODEO на ринку продають по 1,02 млн грн.

Одеські портовики отримають 2 мікроавтобуси Volkswagen T6 Caravelle. Один у комплектації LR Saksonia 2.0 l TDI 140PS за 1,51 млн грн., а другу – KR Executive 2.0 BiTDI 180 за 1,59 млн грн. Автівки матимуть 3-зонний клімат-контроль, багатофункціональний дисплей з монохромним TFT-монітором, борт літературу українською мовою. Saksonia можна придбати за 1,40 млн грн.

Також фірма поставить ще один Volkswagen – T6 Multivan HL ALPEN 2/0I BiTDI 180PS 7 за 1,92 млн грн. Автівка розрахована на 7 місць, матиме SD-карту (Європи), багатофункціональний дисплей Premium, бокову обшивку зі вставками «під шкіру» в пасажирському салоні, голосове керування, круїз-контроль, мультимедійну систему, мультифункціональний стіл всередині салону, обігрів сидінь, парк-пілот попереду і ззаду з камерою заднього ходу. Multivan ALPEN продають по орієнтовній ціні 2,28 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом «Алекс СО» було івано-франківське ТОВ зі схожою назвою «Алекс-ІФ» Андрія Лисіва та Андрія Семаніва, який був помічником нардепа від БПП Михайла Довбенка. Його цінова пропозиція була вищою – 6,11 млн грн. Очікувана ціна склала 6,38 млн грн.

Найбільша частка у «статутнику» львівського ТОВ «Алекс Со» належить Ярославу Харишу, який вказаний бенефіціаром. З 2003 року до кінця 2008-х Хариш був співвласником «Алекс-ІФ», який був єдиним конкурентом «Алекс Со». Також співвласниками «Алекс Со» є Юрій Пелещишин та ПАТ КУА «Карпати-Інвест».

У тендері також хотіли взяти участь ТОВ «Юг-авто» та ТОВ «КарпатиАвтоцентр». Але їх не допустили до аукціону через невідповідність вимогам тендерної документації. Обидві фірми не надали документи, що підтверджують право підпису документів. Крім того, «Юг-авто» не надало довідку щодо наявності працівників відповідної класифікації, а «КарпатиАвтоцентр» – інформацію та документа, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (вказав не той колір автомобілів).

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