Нова фірма улюбленців «Укргідроенерго» виграла 56 мільйонів на дорогуватий переїзд через Канівську ГЕС

ПАТ «Укргідроенерго» 12 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Дніпробудком» капітальний ремонт автодорожнього переходу через греблю Канівської ГЕС за 56,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня 2019 року перехід відремонтують на ділянці від шлюзу до ЦОМФ і нададуть річну гарантію. Матеріали обійдуться у 48,25 млн грн., а роботи – у 7,78 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, матеріали виробництва «WelesGard» коштують (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки):

покриття WG-Sulacover – 478 грн./л,

покриття WG-Weleflex Sealer – 238 грн./л,

покриття WG-Weleflex – 341 грн./л,

розчинник WG-Welethinner CC – 133 грн./л,

розчинник WG-Welethinner – 133 грн./л,

покриття WG-Ferrogalvanic – 379 грн./л,

покриття WG-Welesilver – 299 грн./л.

Деякі з цих товарів подорожчали на 14% проти червневого тендеру Черкаської САД.

Бітуми БНД-60/90 і БНД-90/130 вищого сорту коштують 14 300 грн./т, першого сорту – 12 373 грн./т. На початку липня на тендері Черкаської САД, виграному білоруським облавтодором, бітум БНД-60/90 коштував значно дешевше – 9 750 грн./т.

Бітумну мастику Bitumastic Joint замовили по 462 грн./кг, тоді як у червні на тендері КК «Київавтодор» вона коштувала на 14% дешевше – 406 грн./кг.

Однопрофільний деформаційний шов із гумовим компенсатором невідомої ширини куплять по 9 667 грн./м. Днями на тендері Київської САД деформаційний шов Maurer D80 на 515 тис грн. коштував 9 400 грн./м.

Ґрунтовку Tack Coat №2 придбають по 275 грн./кг, хоча у червні на тендері Черкаської САД вона коштувала на 15% дешевше – 240 грн./кг.

Елімінатор невідомої марки замовили по 316 грн./кг, тоді як черкаським дорожникам влітку елімінатор РТ обійшовся у 238 грн./кг.

Гусасфальт-10 придбають по 4 250 грн./т, а гусасфальт-15 – по 4 043 грн./т. Йдеться про запатентований Анатолієм Барановим литий асфальтобетон. Влітку він обійшовся «Київавтодору» на 16% дешевше – відповідно у 3 653 грн./т і 3 474 грн./т.

Ціна гарячекатаної арматурної сталі у 14 480 грн./т відповідає ринку та іншим тендерам.

Асфальтобетонна суміш гаряча АСГ Кр. П А1 НП і ДБН 40/60 коштує 1 750 грн./т, а суміш щебенево-мастична АСГ.Др.щ.а.НП.І.БНД 60/90 – 1 860 грн./т.

Геотекстиль Glasstex-P замовили по 99 грн./кв. м.

На заробітну плату піде 1,86 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 343 тис грн.

Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 58,38 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Західтрансбуд», Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд», ТОВ «Тернопіль Мостобуд» і МКП «Таволожан».

Столичний «Дніпробудком» зі статутним капіталом 1 тис грн. вперше виграв торги. Ця фірма належить Ользі Бондаренко, директором є Сергій Бондаренко. Той раніше керував ТОВ «Інженерні технології будівництва» Олександра Баранова, яке нині очолює Юлія Баранова. Юридична адреса «Дніпробудкома» – пров. Червоногвардійський, 5 – співпадає з фактичною адресою «Інтехбуду», в якого він орендує техніку. Також «Дніпробудком» на підтвердження досвіду подав договір субпідряду з «Інтехбудом» на реконструкцію естакади через шлюзи Дніпровської ГЕС. Усього з 2008 року «Інтехбуд» отримав підрядів на 53,46 млн грн., майже всі – в «Укргідроенерго».

За підрахунками голови ДП «НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука, із 2012 р. донині тариф на електроенергію для «Укргідроенерго» зріс у 13 разів: із 5,91 до 78,45 коп. Це значно більше від двократного зростання тарифів для «Укренерго» і «НАЕК «Енергоатом».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги, Енергетика