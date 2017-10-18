НАБУ підозрює Київський бронетанковий в підміні броні в БТРах з бельгійської на паршиву

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БТР-3ДА на Київському бронетанковому заводі

Національне антикорупційне бюро підозрює посадовців ДП «Київський бронетанковий завод» в зловживанні службовим становищем при закупівлі у ТОВ «Альфа Техно Імпорт» сталі на 57,1 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Слов’янського райсуду Києва, куди НАБУ звернулося з клопотаннями в рамках кримінального провадження №42016000000003374 від 15.11.2016р.

У листопаді 2015 року Міноборони уклало угоду з «КБТЗ» угоду про постачання армії модернізованих бронетранспортерів БТР-3ДА. Досудове розслідування встановило, що протягом 2015-2016 років держпідприємство для виготовлення корпусів БТР закупило за 57,12 млн грн. сталь марки ATI500AR. При цьому конструкторською документацією її застосування не було передбачено.

Під час випробувань деталей корпусу БТР-3ДА, що здійснювалися «Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки ЗСУ», випробовувалися броньові деталі, виготовлені з іншої марки сталі – HB500MOD, виробництва бельгійської компанії «NLMK Clabecq».

НАБУ вважає, сталь для корпусів бронетранспортерів, які були передані Міністерству оборони, походить від іншого виробника і має низьку кулестійкість. Це створює реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Ця сталь була виготовлена ТОВ «Лозівський ковально-механічний завод», вона є напівпродуктом – незагартованою сталлю з іншими фізико-хімічними характеристиками без гарантій за механічними властивостями. ЇЇ загартування відбувалося на самому «ЛКМЗ» на умовах підряду, а вже держпідприємству його продала інша фірма – ТОВ «Альфа Техно Імпорт».

В суді НАБУ клопотало про доступ з можливістю вилучення документів, які зберігаються в Міноборони та «КБТЗ». Мова йде про укладання оборонного замовлення та звіт про його виконання, технічні характеристик бронетранспортерів, господарські угоди з закупівлі сталі та інші документи. Суд надав доступ до необхідних документів і дозволив їй скопіювати, але права вилучати не надав.

Власниками «Альфа Техно Імпорт» є Оксана Барановська та Олександр Барановський з Житомира. Раніше поліція підозрювала цю фірму в зловживанні довірою, коли воно отримало в 2012 році від ДП «Антонов» 1,45 млн грн. за поставку запчастин до автокранів, які так і не були поставлені. Остання інформація по цій кримінальній справі в судовому реєстрі датується кінцем 2014 року.

З листопада 2015 року обов’язки директора «КБТЗ» виконує Вадим Шкавро, який раніше вже керував цим заводом в 2011-2013 роках. В своїй декларації він вказав, що є власником трьох квартир в Києві загальною площею 183 кв м. Також йому належить 10 соток в селі Глеваха неподалік столиці, де розміщується садовий будинок площею 430 кв м., але в експлуатацію він не введений.

Дружина – Ольга Шкавро, є власницею коштовного позашляховика Lexus 450Н 2013 р.в. Також Вадим Шкавро задекларував, що позичив у Володимира Махна $150 тис.

Нагадаємо, НАБУ також підозрює в закупівлі неякісної броні для бронеавтомобіля «Дозор-Б», який збирає ДП «Львівський бронетанковий завод».

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