На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Колишнього сільського голову Михайлівки Білоцерківського району Київської області Руслана Гагана засуджено до 3 років ув’язнення за незаконне виділення земельної ділянки. Про це йдеться у вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 3 жовтня.

Згідно з вироком, восени 2013-го сільський голова підробив рішення сільради щодо відведення із земель запасу ділянки площею 1,7 га громадянину для ведення особистого селянського господарства.

За даними слідства, внаслідок підробки сільським головою документів із земель запасу Михайлівської сільської ради неправомірно вибула земельна ділянка у 1,7 га вартістю 151 тис грн, що спричинило збитки громадськості та сільраді.

Гаган свою вину визнав. Він пояснив, що раніше на цій ділянці мешканці села «тримали городи, які згодом покинули і не обробляли, однак щоб не створювати конфліктної ситуації він вирішив не виносити на розгляд сесії дане питання».

Він також запевняв, що будь-якої вигоди з цієї оборудки особисто не мав і зробив це через давні дружні стосунки. У скоєному щиро розкаявся, просив суд суворо не карати та не позбавляти волі.

Суд визнав Руслана Гагана винним у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366) та засудив його до 3 років ув’язнення та штрафу у 8,5 тис грн. Крім того, йому заборонено протягом 3 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Рішення ще не набуло законної сили, є час для подання апеляції.

Зауважимо, що згідно з Єдиним реєстром судових рішень, Білоцерківський суд зараз розглядає ще одну справу проти Руслана Гагана. На цей раз його звинувачують в отриманні хабара, шахрайстві та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366).

Згідно з повідомленням військової прокуратури Центрального регіону України, у вересні 2016-го голова Михайлівської сільської ради Білоцерківського району був затриманий при одержанні 85 тис. гривень хабара від громадянина за оформлення необхідних документів на відведення земельної ділянки в приватну власність.

У свою чергу прес-служба Нацполіції зазначає, що посадовець був затриманий при отриманні третьої частини хабара. Всього він вимагав 210 тис. грн. за позитивне вирішення питання та оформлення відповідних документів щодо виділення у приватну власність двох земельних ділянок загальною площею 4,2 га для ведення особистого сільськогосподарського господарства.

Чергове судове засідання у цій справі призначене на 25 жовтня.

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