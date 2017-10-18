«Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» КМДА у жовтні за результатами тендерів акцептувало три пропозиції ТОВ «Навігаторспецбуд» щодо реконструкції каналізаційних колекторів Києва на загальну суму 835,87 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику держзакупівель».

Фірмі хочуть відписати без публікації договорів, кошторисів і даних про субпідрядників:

430,41 млн грн. – на ІІІ чергу Ново-Дарницького колектора Д=2980 мм,

– на ІІІ чергу Ново-Дарницького колектора Д=2980 мм, 208,65 млн грн. – на Каунаський колектор Д=700-800-960-1040 мм,

– на Каунаський колектор Д=700-800-960-1040 мм, 196,81 млн грн. – на Шліхтеровський колектор Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм.

Дві найдорожчі реконструкції виконають до кінця 2020 р., найменшу – до кінця 2018 р.

Сума угод буде на 35% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 1,28 млрд грн.

На найдорожчому і найдешевшому тендерах єдиним конкурентом було ТОВ «Київспецтунельбуд», на середньому – ще й ТОВ «Еко-Буд-Трейд». В останньому випадку ТОВ «Форма» відхилили через відсутність договірної ціни і зведеного кошторисного розрахунку та інші недоліки поданих документів.

Столичний «Навігаторспецбуд» львів’янина Євгенія Ковтуна і киянина Алі Рамазанова зі статутним капіталом 35 тис грн. досі не отримував державних підрядів.

Алі Рамазанов – помічник екс-нардепа від Партії регіонів Валерія Борисова та батько третього секретаря Постійного представництва України при ООН (Нью-Йорк, США) Раміза Рамазанова.

Ковтун володіє ТОВ «Національні будівельні стратегії» з Костянтином Ігіним і Анатолієм Гальчуком. Останній керує та володіє ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» разом із ТОВ «Бас – Інвест» Василя Веселого.

На розкритті переможця представляв Дмитро Стеценко, юрист «Київпідземшляхбуду». На сайті «Київпідземшляхбуду» вказано, що «Навігаторспецбуд» є партнером концерну.

Сам «Київпідземшляхбуд» контролюють згаданий Валерій Борисов, очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 року, та його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 р. йшли у Київраду від партії «Єдність» Олександра Омельченка.

Суперник «Київспецтунельбуд» створений у лютому 2017 р., тобто через півроку після початку нинішніх тендерів – процедури були розпочаті у липні 2016 р. Засновником фірми є Юрій Куян, екс-директор ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» з числа партнерів «Київпідземшляхбуду». До нього «УБТ І ПССН» керував Гальчук, а зараз її очолює Вараздат Григорян. Вона вказує в якості власного сайт «Київпідземшляхбуду».

Першозасновником «Еко-Буд-Трейд» був Дмитро Кириченко із с. Росава на Київщині. Нинішній власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

«Еко-Буд-Трейдом» із березня 2016 р. керує Сергій Васильович Драч, колишній перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а до того – голова наглядової ради «Київміськбуду».

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