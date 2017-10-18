НОВИНИ

18.10.2017

Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

«Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

«Укргазвидобування» ледь не програло 1,3 мільярди фірмі, у яку зайшли «портновці» і Фукс

Нова фірма улюбленців «Укргідроенерго» виграла 56 мільйонів на дорогуватий переїзд через Канівську ГЕС

НАБУ підозрює Київський бронетанковий в підміні броні в БТРах з бельгійської на паршиву

Одеські портовики розіграли 6 мільйонів за чотири «Фольксвагени»

17.10.2017

Петренко збрехав, що не знає юриста, якого називають «смотрящим» за Мін’юстом від Грановського

«Укрпошта» за 28 мільйонів купила газ дешевший від прайсів «Нафтогазу»

«Прокладка» без досвіду взяла 140 мільйонів на житло і госпіталь ДПСУ за таємними цінами

Авіатори «Укроборонпрому» купили підшипники у фірми, підозрюваної у фіктивних поставках запчастин

Інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів купив Toyota Camry за 700 тисяч

Суми замовили штучну ялинку з ілюмінацією за півтора мільйона

Ще одна справа за паливо Міноборони – фіскали взялись за авіапаливо від радника Добкіна за 180 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

«Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

18 Жовтня 2017

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» КМДА у жовтні за результатами тендерів акцептувало три пропозиції ТОВ «Навігаторспецбуд» щодо реконструкції каналізаційних колекторів Києва на загальну суму 835,87 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику держзакупівель».

Фірмі хочуть відписати без публікації договорів, кошторисів і даних про субпідрядників:

  • 430,41 млн грн. – на ІІІ чергу Ново-Дарницького колектора Д=2980 мм,
  • 208,65 млн грн. – на Каунаський колектор Д=700-800-960-1040 мм,
  • 196,81 млн грн. – на Шліхтеровський колектор Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм.

Дві найдорожчі реконструкції виконають до кінця 2020 р., найменшу – до кінця 2018 р.

Сума угод буде на 35% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 1,28 млрд грн.

На найдорожчому і найдешевшому тендерах єдиним конкурентом було ТОВ «Київспецтунельбуд», на середньому – ще й ТОВ «Еко-Буд-Трейд». В останньому випадку ТОВ «Форма» відхилили через відсутність договірної ціни і зведеного кошторисного розрахунку та інші недоліки поданих документів.

Столичний «Навігаторспецбуд» львів’янина Євгенія Ковтуна і киянина Алі Рамазанова зі статутним капіталом 35 тис грн. досі не отримував державних підрядів.

Алі Рамазанов – помічник екс-нардепа від Партії регіонів Валерія Борисова та батько третього секретаря Постійного представництва України при ООН (Нью-Йорк, США) Раміза Рамазанова.

Ковтун володіє ТОВ «Національні будівельні стратегії» з Костянтином Ігіним і Анатолієм Гальчуком. Останній керує та володіє ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» разом із ТОВ «Бас – Інвест» Василя Веселого.

На розкритті переможця представляв Дмитро Стеценко, юрист «Київпідземшляхбуду». На сайті «Київпідземшляхбуду» вказано, що «Навігаторспецбуд» є партнером концерну.

Сам «Київпідземшляхбуд» контролюють згаданий Валерій Борисов, очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 року, та його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 р. йшли у Київраду від партії «Єдність» Олександра Омельченка.

Суперник «Київспецтунельбуд» створений у лютому 2017 р., тобто через півроку після початку нинішніх тендерів – процедури були розпочаті у липні 2016 р. Засновником фірми є Юрій Куян, екс-директор ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» з числа партнерів «Київпідземшляхбуду». До нього «УБТ І ПССН» керував Гальчук, а зараз її очолює Вараздат Григорян. Вона вказує в якості власного сайт «Київпідземшляхбуду».

Першозасновником «Еко-Буд-Трейд» був Дмитро Кириченко із с. Росава на Київщині. Нинішній власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

«Еко-Буд-Трейдом» із березня 2016 р. керує Сергій Васильович Драч, колишній перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а до того – голова наглядової ради «Київміськбуду».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.10.2017

Донецьк Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

Київщина На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Донецьк Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

Київ «Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

Черкаси Нова фірма улюбленців «Укргідроенерго» виграла 56 мільйонів на дорогуватий переїзд через Канівську ГЕС

Одеса Одеські портовики розіграли 6 мільйонів за чотири «Фольксвагени»

17.10.2017

Одеса «Прокладка» без досвіду взяла 140 мільйонів на житло і госпіталь ДПСУ за таємними цінами

Суми Авіатори «Укроборонпрому» купили підшипники у фірми, підозрюваної у фіктивних поставках запчастин

Київ Інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів купив Toyota Camry за 700 тисяч

Суми Суми замовили штучну ялинку з ілюмінацією за півтора мільйона

Луганськ Після публікації «Наших грошей» прокуратура завела справу про безтендерний ремонт луганським інтернатом

16.10.2017

Запоріжжя Аеропорт Запоріжжя дав рідній фірмі екс-директора «Украероруху» 36 мільйонів на німецьку систему посадки

Київ Білорусів викинули з тендеру на обхід Києва за 114 мільйонів, бо їм планували відмовити в асфальті

Донецьк Прифронтовий Торецьк замовив ремонт доріг депутату з оточення мера Покровська

14.10.2017

Київщина «Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ