«Укрпошта» за 28 мільйонів купила газ дешевший від прайсів «Нафтогазу»

ПАТ «Укрпошта» 10 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» природного газу на 28,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні в підземні сховища газу ПАТ «Укртрансгаз» закачають 3,30 млн куб. м газу по 8 550 грн. за тисячу кубометрів.

Це на п’ять відсотків дешевше від жовтневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який становить 9 017 грн. за тисячу кубометрів.

Замовник оплатить газ після поставки, а потім постачатиме власним відділенням, автобазам і центрам сортування за ліцензією, яку нещодавно отримав від НКРЕКП.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі двох відсотків.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,81 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського і ТОВ «Газова компанія Енергоком» Павла Кравченка і Василя Бєлова. ТОВ «ДТЕК Трейдінг» не допустили до торгів за відсутність забезпечення.

«ВК «Укрнафтобуріння» до 2012 р. належала на 90% кіпрській фірмі «Деріпон Коммершал ЛТД» Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинніка. Потім вона продала половину своїх акцій лондонським «Аріана Бізнес Лімітед» і «Арес Системс ЛТД», які пов’язували з екс-міністром екології та енергетики Едуардом Ставицьким. На початку 2017 р. структури російського бізнесмена Павла Фукса викупили у Ставицького 22,5% акцій «Укрнафтобуріння».

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