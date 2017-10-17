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«Укрпошта» за 28 мільйонів купила газ дешевший від прайсів «Нафтогазу»

17 Жовтня 2017

ПАТ «Укрпошта» 10 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» природного газу на 28,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні в підземні сховища газу ПАТ «Укртрансгаз» закачають 3,30 млн куб. м газу по 8 550 грн. за тисячу кубометрів.

Це на п’ять відсотків дешевше від жовтневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який становить 9 017 грн. за тисячу кубометрів.

Замовник оплатить газ після поставки, а потім постачатиме власним відділенням, автобазам і центрам сортування за ліцензією, яку нещодавно отримав від НКРЕКП.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі двох відсотків.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,81 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського і ТОВ «Газова компанія Енергоком» Павла Кравченка і Василя Бєлова. ТОВ «ДТЕК Трейдінг» не допустили до торгів за відсутність забезпечення.

«ВК «Укрнафтобуріння» до 2012 р. належала на 90% кіпрській фірмі «Деріпон Коммершал ЛТД» Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинніка. Потім вона продала половину своїх акцій лондонським «Аріана Бізнес Лімітед» і «Арес Системс ЛТД», які пов’язували з екс-міністром екології та енергетики Едуардом Ставицьким. На початку 2017 р. структури російського бізнесмена Павла Фукса викупили у Ставицького 22,5% акцій «Укрнафтобуріння».

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