Суми замовили штучну ялинку з ілюмінацією за півтора мільйона

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
17 Жовтня 2017
КП «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради 18 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люм’єр Україна» штучну ялинку за 1,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 5 грудня поставлять і змонтують на площі Незалежності штучну ялинку ELKC18 власного виробництва діаметром 10 м висотою 18 м з ілюмінацією, огорожею та двома казковими будиночками. Гарантійний строк становить три роки.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,55 млн грн.
Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Зірка» Людмили Кошуби та Валерія Юдіна.
Фірма «Люм’єр Україна» з Чорноморська Одеської області належить місцевому жителю Сергію Фостику, який також володіє ТОВ «Люм’єр» і ТОВ «Торговий дім «Люм’єр».
Усього з 2008 року ці три фірми зі схожими назвами виграли тендерів на 19,42 млн грн.
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