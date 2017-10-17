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Суми замовили штучну ялинку з ілюмінацією за півтора мільйона

17 Жовтня 2017

КП «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради 18 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люм’єр Україна» штучну ялинку за 1,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 5 грудня поставлять і змонтують на площі Незалежності штучну ялинку ELKC18 власного виробництва діаметром 10 м висотою 18 м з ілюмінацією, огорожею та двома казковими будиночками. Гарантійний строк становить три роки.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,55 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Зірка» Людмили Кошуби та Валерія Юдіна.

Фірма «Люм’єр Україна» з Чорноморська Одеської області належить місцевому жителю Сергію Фостику, який також володіє ТОВ «Люм’єр» і ТОВ «Торговий дім «Люм’єр».

Усього з 2008 року ці три фірми зі схожими назвами виграли тендерів на 19,42 млн грн.

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