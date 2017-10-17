Ще одна справа за паливо Міноборони – фіскали взялись за авіапаливо від радника Добкіна за 180 мільйонів

Суд у липні надав слідчим фіскальної служби дозвіл на виїмку документів Енергетичної митниці ДФС у рамках справи щодо поставки харківським ТОВ «ЄФГ Трейдінг» для Міноборони авіапалива з Саудівської Аравії замість обумовленого – болгарського та італійського. Однак після того нових рухів по справі не було. Про це свідчать ухвали слідчого судді Херсонського міського суду.

Кримінальне провадження №32017230000000064 веде управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.

Як стверджують слідчі, посадовці ТОВ «ЄФГ Трейдінг» здійснили службову підробку, коли у травні цього року укладали з Міноборони угоди про поставку авіаційного гасу марки Jet A-1 на загальну суму 181,49 млн грн.

Йдеться про замовлення 6,1 тис. т реактивного палива за ціною 19 999 грн/т і 3 тис. т по 19 833 грн/т.

Фірма зобов’язувалась поставити військовому відомству паливо для реактивних двигунів виробництва «Lukoil Naftohim Burgas Ltd» (Болгарія) російської компанії «Лукойл» та «Esso Italianа S.r.l.» (Італія). Якість авіапалива мала відповідати ДСТУ 4796:2007.

В результаті, фірма поставила паливо виробництва «Saudi Armako Total Refining And Petrochemical Company» («SATORP», Саудівська Аравія), при цьому надавши сертифікат якості про відповідність палива показникам ДСТУ 4796:2007.

Втім, лабораторні дослідження якості палива, проведені Херсонським торговельно-логістичним управлінням ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», показали, що воно насправді не відповідає вимогам зазначеного ДСТУ.

Аби встановити походження та ціну імпортованого гасу, слідчим знадобився доступ до документів митного поста «Миколаїв енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, де було здійснене його оформлення.

Суд задовольнив клопотання та надав дозвіл на виїмку документів щодо імпорту ТОВ «ЄФГ Трейдінг» товарів у травні-липні цього року. Окрім енергетичної митниці документи дозволили вилучити в Міністерстві оборони.

Додамо, 20 липня, у межах цього ж кримінального провадження, за юридичною адресою «ЄФГ Трейдінг» (вул. Жадановського, 7 у Чугуєві Харківської області) провели санкціонований обшук. Попри те, що навіть у тендерній заявці фірми була прописана наявність офісного приміщення у Чугуєві – підприємства там не виявилось.

Засноване у квітні 2016 року ТОВ «ЄФГ Трейдінг» належить одеситу Максиму Когану. Контактний номер компанії, 0577140568, використовують фірми з орбіти Михайла Добкіна – ТОВ «Компанія Трейд Ойл», ТОВ «АМК Сервіс», ПП «НП-Трейдінг», ТОВ «Галлон груп».

Директором з комерційних питань «ЄФГ Трейдінг» є Олег Олегович Гуревич – син Олега Гуревича, радника Михайла Добкіна з питань паливно-енергетичного комплексу за часів його губернаторства, а віднедавна – зять Добкіна. Начальником відділу продажів є Олена Воронова, співвласниця згадуваного ТОВ «АМК Сервіс».

Засновниками «НП-Трейдінг» є донеччанин Дмитро Осокін і ТОВ «Компанія з управління активами «Ореола» харків’ян Олексія Коваленка та Олександри Рудь. Ця КУА управляла активами венчурного фонду «Титул», чиї акції вказані в е-декларації нардепа Дмитра Добкіна («Опозиційний блок»).

За даними «Enkorr», «ЄФГ Трейдінг» є роздрібним підрозділом чугуївського ПП «НП-Трейдінг». Ця компанія потрапила у перелік фірм щодо яких 6 лютого 2017 року Мінекономрозвитку за поданням СБУ застосувало санкції у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Зауважимо, що імпортером палива виробництва «SATORP» виступає у тому числі оператор «Август Пром», що постачає паливо на адресу «Трейд Коммодіті», покровителем якого є бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського Андрій Адамовський.

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