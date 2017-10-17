«Прокладка» без досвіду взяла 140 мільйонів на житло і госпіталь ДПСУ за таємними цінами

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1469) 10 жовтня за результатами тендерів уклало три угоди з ТОВ «Будівельна компанія «Скай» про будівельні роботи на загальну суму 139,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси двох найбільших тендерів не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

За 107,78 млн грн. зведуть 16-поверховий двохсекційний житловий будинок для військовослужбовців та їх сімей по вул. Левітана, 113 в Одесі.

Він розрахований на 160 квартир загальною площею 10 597 кв. м, тож будівництво коштує 10 171 грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Одеси на рівні 9 260 грн., що на 10% дешевше.

ТОВ «Будфест», ТОВ «БК «Бастіон» і ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» пропонували на 0,5-15% нижчі ціни, а ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд» взагалі знизило ціну до 18,00 млн грн. (ймовірно, помилково). Але їх відхилили через недоліки та нестачу документів.

Також за 27,00 млн грн. реконструюють будівлю гуртожитку під службове житло по вул. Самборського, 21 у Подільську.

На цьому тендері ціни відхилених «БК «Бастіон» і «Будфесту» були на 31% нижчими.

Ще 5,21 млн грн. піде на реконструкцію лікувального корпусу клінічного госпіталю ДПСУ з добудовою двохповерхової будівлі діагностичного корпусу по вул. Черняховського, 6 в Одесі.

За підсумковою відомістю ресурсів, металочерепиця коштує 180 грн./кв. м, керамічна плитка – 133-200 грн./кв. м, ламінат – 320 грн./кв. м, віконні металопластикові блоки – 1 630 грн./кв. м. Різний асфальтобетон замовили по 1 800 грн./куб. м, а бетон – по 1 424-1 650 грн./куб. м.

Відхилений «Будфест» цього разу пропонував на 15% нижчу ціну.

Будівництво житла мають завершити до кінця 2019 року, а обидві реконструкції – до кінця 2018 року. Гарантійний строк становить десять років.

Сума угод на 12% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 159,17 млн грн.

«БК «Скай» зі статутним капіталом 100 грн. зареєстрована в серпні 2016 р. на масовий номер телефону +380639872262 по вул. Щолківська, 2 у Броварах. У тому ж будинку знаходиться ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» оточення екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса.

За даними системи «YouControl», засновниками фірми тоді були ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнес консалтинг», а директором – Олексій Лига.

Згодом її переоформили в Одесі. Засновниками значились Михайло Волотовський і Володимир Запорожець. У 2017 р. засновником став полтавчанин Олександр Отюцький, а директором – одесит Сергій Лихопій родом із Тального на Черкащині.

Фірма орендує техніку в ТОВ «Чорноморспецпроект», а приміщення – у СПД Нікітін Валерій Олександрович. Аналогічні договори не надано, бо замовник їх не вимагав, на що перед будівельними торгами марно жалілося ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд». Працівників будівельних спеціальностей прийнято в штат 1 червня 2017 р.

У серпні «БК «Скай» виграла єдині два тендери нинішнього замовника на 1,65 млн грн.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Береж Буд» Оксани Гринько з Одещини зі статутним капіталом 1 тис грн., яке не знижувало ціни під час аукціонів. Із вересня 2016 р. воно отримало підрядів на 20,91 млн грн.

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