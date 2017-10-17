«Прокладка» без досвіду взяла 140 мільйонів на житло і госпіталь ДПСУ за таємними цінами

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
17 Жовтня 2017
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1469) 10 жовтня за результатами тендерів уклало три угоди з ТОВ «Будівельна компанія «Скай» про будівельні роботи на загальну суму 139,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Підсумкові відомості ресурсів та кошториси двох найбільших тендерів не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Він розрахований на 160 квартир загальною площею 10 597 кв. м, тож будівництво коштує 10 171 грн. за «квадрат». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило його опосередковану вартість для Одеси на рівні 9 260 грн., що на 10% дешевше.
ТОВ «Будфест», ТОВ «БК «Бастіон» і ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» пропонували на 0,5-15% нижчі ціни, а ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд» взагалі знизило ціну до 18,00 млн грн. (ймовірно, помилково). Але їх відхилили через недоліки та нестачу документів.
На цьому тендері ціни відхилених «БК «Бастіон» і «Будфесту» були на 31% нижчими.
За підсумковою відомістю ресурсів, металочерепиця коштує 180 грн./кв. м, керамічна плитка – 133-200 грн./кв. м, ламінат – 320 грн./кв. м, віконні металопластикові блоки – 1 630 грн./кв. м. Різний асфальтобетон замовили по 1 800 грн./куб. м, а бетон – по 1 424-1 650 грн./куб. м.
Відхилений «Будфест» цього разу пропонував на 15% нижчу ціну.
Будівництво житла мають завершити до кінця 2019 року, а обидві реконструкції – до кінця 2018 року. Гарантійний строк становить десять років.
Сума угод на 12% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 159,17 млн грн.
«БК «Скай» зі статутним капіталом 100 грн. зареєстрована в серпні 2016 р. на масовий номер телефону +380639872262 по вул. Щолківська, 2 у Броварах. У тому ж будинку знаходиться ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» оточення екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса.
За даними системи «YouControl», засновниками фірми тоді були ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнес консалтинг», а директором – Олексій Лига.
Згодом її переоформили в Одесі. Засновниками значились Михайло Волотовський і Володимир Запорожець. У 2017 р. засновником став полтавчанин Олександр Отюцький, а директором – одесит Сергій Лихопій родом із Тального на Черкащині.
Фірма орендує техніку в ТОВ «Чорноморспецпроект», а приміщення – у СПД Нікітін Валерій Олександрович. Аналогічні договори не надано, бо замовник їх не вимагав, на що перед будівельними торгами марно жалілося ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд». Працівників будівельних спеціальностей прийнято в штат 1 червня 2017 р.
У серпні «БК «Скай» виграла єдині два тендери нинішнього замовника на 1,65 млн грн.
Дорожчим конкурентом було ТОВ «Береж Буд» Оксани Гринько з Одещини зі статутним капіталом 1 тис грн., яке не знижувало ціни під час аукціонів. Із вересня 2016 р. воно отримало підрядів на 20,91 млн грн.
Tеги | Армія, Будівництво
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