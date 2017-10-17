Після публікації «Наших грошей» прокуратура завела справу про безтендерний ремонт луганським інтернатом

Новоайдарівський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури (Луганська обл.) відкрив кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем посадовцями Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату під час закупівлі послуг з ремонту гуртожитків на суму 4,43 млн грн.

Про це йдеться у відповіді прокуратури громадській організації «Том 14», за заявою якої і було відкрите кримінальне провадження.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені під номером 42017131370000151.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», в серпні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за неконкурентною процедурою уклав угоди з ТОВ «Реалбудкомплект» щодо ремонту гуртожитків на загальну суму 4,43 млн грн. Всього було укладено три угоди, кожна з них була наближена до максимальної допорогової суми для закупівлі робіт. При цьому, гуртожитки розташовувалися за однією адресою.

Засновником «Реалбудкомплект» до червня цього року був луганчанин Юрій Недєлєнко і останнім часом фірма була прописана в Лисичанську Луганської області. В червні фірма змінила реєстрацію на Київ, її новим засновником став інший мешканець окупованого Луганська Максим Чернов, директором став Дмитро Тараненко.

Весною поліція отримала дозвіл суду на вилучення документів «Реалбудкомплект» в рамках кримінального провадження за підозрою щодо розтрати бюджетних коштів посадовцями КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання».

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