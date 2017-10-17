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Петренко збрехав, що не знає юриста, якого називають «смотрящим» за Мін’юстом від Грановського

17 Жовтня 2017

Міністр юстиції Павло Петренко тричі повідомляв, що не знайомий з юристом Андрієм Довбенком, якому приписують значний вплив на Мін’юст. Телепрограма «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясувала, що Петренко особисто представляв Довбенка у 2015 році майбутнім керівником Департаменту виконавчої служби.

На цій зустрічі, що відбувалася в приміщенні Мін’юсту, були присутні й інші кандидати на керівні посади в Міністерстві. Факт офіційної зустрічі за участю Петренка і Довбенка програмі підтвердили двоє інших її учасників – Хатія Шелія, експерт з питань виконавчого провадження (Грузія) та Агія Загребельська, екс-заступниця голови Державної виконавчої служби.

У подальшому Довбенка все ж не призначили у Мін’юст. За однією з версій, через репутаційні ризики. Адже раніше юрист працював у так званому департаменті «Сєдова-Довбенка» групи СЄПЕК Сергія Курченка, младоолігарха часів Януковича.

Але з 2015 року Довбенко все ж отримав вплив на Міністерство юстиції. Йому приписують кадрові призначення на ключові посади та вирішення питань в інтересах своїх клієнтів. За підрахунками програми «Наші гроші», протягом 2015-2017 рр. у центральному апараті Міністерства юстиції та в підконтрольних йому держпідприємствах керівні посади отримали щонайменше п’ять товаришів Андрія Довбенка.

Друзі Довбенка зайняли крісла у Департаментах реєстрації і нотаріату, виконавчої служби та ДП «СЕТАМ», яке торгує арештованим майном.

Так, екс-заступник міністра юстиції з питань реєстрації (2016-2017) і колишній голова т.зв. «антирейдерської комісії» Мін’юсту Павло Мороз раніше працював із Довбенком в компанії Ernst &Young.

Екс-керівник Департаменту державної реєстрації і нотаріату (2015-2016) Сергій Бенедисюк працює з Довбенком в юркомпанії N&D Law, яка нещодавно перейменувалася в Evris. Там само, з Довбенком, нині працює Андрій Реун, який у 2016-2017 рр. обіймав посаду заступника Директора Департаменту державної реєстрації та входив у кваліфікаційну комісію з відбору приватних виконавців.

Директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов повідомив журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», що знає Довбенка «років п’ять». Також давнє знайомство з Довбенком визнав екс-голова ключового відділу у Департаменті виконавчої служби – відділу примусового виконання рішень – Сергій Крайчинський.

Саме товариш Довбенка Крайчинський був безпосереднім керівником державних виконавців, коли вони почали отримувати багатомільйонні винагороди і давали довіреності на доступ до цих винагород сторонній особі.

Достеменно відомо, що Андрій Довбенко у попередні роки також надавав юридичні послуги інвесторам столичного ТРЦ Skymall, яким також опікувався Олександр Грановський, нині – народний депутат з Блоку Петра Порошенка.

Міністр юстиції Павло Петренко, який намагався приховати знайомство з Довбенком, призначений за квотою «Народного фронту» Арсенія Яценюка, однак джерела телепрограми в уряді називають його близьким і до народного депутата з президентської фракції Олександра Грановського.

У робочий час юриста Довбенка легше знайти в дорогих ресторанах, ніж на судових засіданнях. Як зафіксовано на відео, найбільше юрист полюбляє проводити зустрічі в ресторані готелю Hyatt.

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