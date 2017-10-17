Інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів купив Toyota Camry за 700 тисяч

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (Київ) 3 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Артмотор» легковий автомобіль за 699,3 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить автівку Toyota Camry у комплектації Comfort. Автомобіль матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач, камеру заднього виду, датчики передньої та задньої парковки, підігрів передніх сидінь, 2-зонний клімат-контроль, подушки безпеки водія та переднього пасажира, аудіо систему Toyota Touch 2 (радіо, CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1″.

У відкритих джерелах є інформація, що Toyota Camry у базовій комплектації Comfort продають за 704 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом «Артмотор» було ТОВ «Стар-Кар» депутата Красилівської міськради Хмельницької області від «Блоку Петра Порошенка» Марії Гвоздьової, яке запропонувало вищу суму – 700 тис грн. Саме такою була очікувана вартість.

Сумське ТОВ «Артмотор» з групи компаній «Автоарт» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, які також володіють харківським дилером Toyota «Артсіті». Директором фірми-переможця є Іван Биков.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів очолює Анатолій Головко.

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