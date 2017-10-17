Авіатори «Укроборонпрому» купили підшипники у фірми, підозрюваної у фіктивних поставках запчастин

Державне підприємство «Авіакон» (Конотоп, Сумська обл.) уклало угоду з ТОВ «Промелектроніка» щодо закупівлі підшипників на суму 1,39 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Авіакон» не оприлюднив сам договір, а інформацію про його укладання оприлюднили 13 вересня. З анонсу до угоди відомо, що «Промелектроніка» має поставити 40 підшипників 2007113 (перша категорія) ЕТУ 100/3, шість підшипників 2ШС17К(1 категорія) та 20 підшипників 3286848Д також першої категорії. Всі деталі повинні бути вироблені не раніше 2012 року. Товар потрібно поставити до 23 жовтня.

Засновниками запорізького «Промелектроніка» є сім’я Гусаків – Анастасія Олександрівна, Сергій Олександрович та Олена Вікторівна.

В березні військова прокуратура відкрила кримінальне провадження № 42017030220000029 за підозрою у привласненні коштів ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» під час закупівлі запчастин до двигунів літаків на суму 65,9 млн грн. Слідство встановило, що в цей час завод перерахував «Промелектроніка» за поставку обладнання 9,3 млн грн. На думку прокуратури, фінансово-господарські операції між фірмою і державним підприємством можуть мати безтоварний характер. Слідчі встановили, що «Промелектроніка» оприбуткувало агрегати та запчастини до авіаційних двигунів від постачальника ТОВ «Комерційна група «Фенікс», що має ознаки фіктивності.

ДП «Авіакон» входить державного концерну «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі, «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність «Укроборонпрому».

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