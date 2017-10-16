Прифронтовий Торецьк замовив ремонт доріг депутату з оточення мера Покровська

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк (Донецька обл.) за неконкуретною процедурою уклав угоди з ФОП Кравченко Дмитро Леонідович щодо ремонту доріг на загальну суму 449 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Всього було укладено чотири угоди. За ними підприємець до грудня повинен зробити поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вулицях Грушевського, Дружби, Центральна та Шахтарів в м. Торецьк. Розрахунки показують, що вартість ремонту квадратного метра становить від 195-228 грн., що нижче від середніх цін по Україні на рівні 300-400 грн. Специфікацію до угоди замовник не оприлюднив.

Кравченко зареєстрований ФОП в Мирнограді Донецької області, він є депутатом Мирноградської міської ради від партії «Відродження». На сайті міськради він вказав, що працює диреткоором ТОВ «Будресурс». Зараз керівником цієї фірми є Ігор Єгоров, але її власники не змінилися. Це мешканці Мирнограду Наталія Скітілягіна та В’ячеслав Хасенко. Останній, за даними ЗМІ, є рідним дядьком Вікторії Требушкіної – дружини мера Покровська Руслана Требушкіна. В 2010-2015 роках Требушкін був саме мером Мирнограда. Крім того, Кравченко є директором ТОВ «Стройлідер плюс», яке зареєстроване в Мирнограді на Олену Стреляну та Людмилу Чабанську.

За даними «Прозорро», ФОП Кравченко отримав замовлень на 6,33 млн грн. 81% замовлень – від Покровської міської ради.

Торецьк знаходиться за 25 кілометрів від Горлівки, яка нині окупована і не підконтрольна українській владі.

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