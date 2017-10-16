Єрмолаєв продав «Укргазвидобуванню» німецький стріловий кран за 38 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 15 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Армада Лтд» кран за 37,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада у філію «Укрбургаз» у Краснограді Харківської області поставлять самохідний стріловий кран Liebherr LTM 1100-4.1 Євро 5 вантажопідйомністю 100 т із телескопічною стрілою довжиною 60 м виробництва «Liebherr-Werk Ehingen GmbH» (Німеччина). Постачальник проведе навчання для двох машиністів-кранівників і надасть річну гарантію без обмеження пробігу.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 38,60 млн грн.

Конкурентами «ТД «Армада Лтд» Вадима Єрмолаєва були ТОВ «Мазервел Трейд Юкрейн» панамського офшора «Motherwell Trade» з продукцією Terex і ТОВ «Креін Юкреін» одесита Олександра Цигаріна. Останнє пропонувало кран Tadano на два відсотки дешевше, але потім відмовилось від участі в закупівлі.

Нагадаємо, у серпні «Укргазвидобування» замовило «Креін Юкреін» автокранів на 158,40 млн грн. Суперниками тоді були ці самі «ТД «Армада Лтд» і «Мазервел Трейд Юкрейн».

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