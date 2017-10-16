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16.10.2017

Аеропорт Запоріжжя дав рідній фірмі екс-директора «Украероруху» 36 мільйонів на німецьку систему посадки

Єрмолаєв продав «Укргазвидобуванню» німецький стріловий кран за 38 мільйонів

Білорусів викинули з тендеру на обхід Києва за 114 мільйонів, бо їм планували відмовити в асфальті

Прифронтовий Торецьк замовив ремонт доріг депутату з оточення мера Покровська

15.10.2017

7,5 мільярда минулого тижня

14.10.2017

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Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

«Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

13.10.2017

«Електроважмаш» замовив запорожцям міді на 62 мільйони, приховавши високі ціни

Медики Кличка придбали китайський томограф за 39 мільйонів

Портовики купили два електрокара Hyundai Ioniq майже за 2 мільйони

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Єрмолаєв продав «Укргазвидобуванню» німецький стріловий кран за 38 мільйонів

16 Жовтня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 15 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Армада Лтд» кран за 37,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада у філію «Укрбургаз» у Краснограді Харківської області поставлять самохідний стріловий кран Liebherr LTM 1100-4.1 Євро 5 вантажопідйомністю 100 т із телескопічною стрілою довжиною 60 м виробництва «Liebherr-Werk Ehingen GmbH» (Німеччина). Постачальник проведе навчання для двох машиністів-кранівників і надасть річну гарантію без обмеження пробігу.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 38,60 млн грн.

Конкурентами «ТД «Армада Лтд» Вадима Єрмолаєва були ТОВ «Мазервел Трейд Юкрейн» панамського офшора «Motherwell Trade» з продукцією Terex і ТОВ «Креін Юкреін» одесита Олександра Цигаріна. Останнє пропонувало кран Tadano на два відсотки дешевше, але потім відмовилось від участі в закупівлі.

Нагадаємо, у серпні «Укргазвидобування» замовило «Креін Юкреін» автокранів на 158,40 млн грн. Суперниками тоді були ці самі «ТД «Армада Лтд» і «Мазервел Трейд Юкрейн».

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Донецьк Прифронтовий Торецьк замовив ремонт доріг депутату з оточення мера Покровська

14.10.2017

Київщина «Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Донецьк Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

Донецьк «Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

Суми За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

13.10.2017

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Кіровоград Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

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