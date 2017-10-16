Білорусів викинули з тендеру на обхід Києва за 114 мільйонів, бо їм планували відмовити в асфальті

Служба автомобільних доріг у Київській області 9 жовтня за результатами тендеру замовила ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» поточний середній ремонт автодороги Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва за 113,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на трасі відремонтують під’їзд до автодороги М-03 км 0+250 – км 5+500 довжиною 5,25 км. Виконають фрезерування, влаштують дорожній одяг, встановлять огородження і знаки, нанесуть розмітку, а також відремонтують шляхопровід.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А1 марки 1 на полімермодифікованих бітумах на 34,92 млн грн. коштує 1 979 грн./т, а суміш ЩМА-20 на 20,47 млн грн. – 2 215 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на іншому тендері Київської САД приготування суміші ЩМА-20 коштувало на 29% дешевше – 1 717 грн./т.

Кубометр ЩПС С-7 укріпленої цементом М-20 на 9,90 млн грн. коштує 602 грн., а С-5 на 3,18 млн грн. – 436 грн.

Елементи фасонні добірні з оцинкованої сталі на 4,09 млн грн. куплять по 41 667 грн./т, хоча нещодавно Київська САД замовляла їх на 8% дешевше – по 38 750 грн./т.

Деформаційний шов Maurer D80 на 515 тис грн. замовили по 9 400 грн./м. У липні 2016 р. на тендері КП «Київавтошляхміст» він коштував на 6% дорожче – 9 984 грн./м.

На заробітну плату піде 1,69 млн грн., тобто півтора відсотки загальної вартості підряду, а в рядку «Прибуток» у договірній ціні стоїть прочерк.

У разі затримки фінансування від замовника підрядник повинен буде інвестувати в ремонт власні обігові кошти в розмірі до 50% вартості договору.

Остання на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,19 млн грн.

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Єдиним допущеним конкурентом було ПП «Київшляхбуд» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4» (Брест, Білорусь) не допустили до аукціону, бо вказаний ним у гарантійному листі постачальник ТОВ «ДС Пром Груп» (датований 6 вересня) відповів замовнику (11 вересня), що не може поставити асфальтобетон і планує відкликати листа.

За даними “youcontrol”, засновниками «ДС Пром Груп» э Дмитро Мусієнко і “ЗНВКІФ “Ю.ДІ.ДЖИ.” Ольги Борт з Донецька. Це дружина екс-нардепа від Партії регіонів Віталія Борта, чиї фірми брали участь у виведенні з державної власності землі для Межигір’я Віктора Януковича.

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